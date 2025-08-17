A Paris, cette maison est partagée par des centaines de copropriétaires grâce à un habile montage immobilier

Des centaines d’habitants du 14e arrondissement de Paris se sont lancés dans l’acquisition d’une ancienne imprimerie d’une valeur de 600.000 euros. Le collectif à l’origine du projet parle d’une maison commune.

Une idée hors du commun. Dans le 14e arrondissement de Paris, un collectif d’habitants, les «Hyper Voisins» au nombre de 2.000 dans leur fil WhatsApp, s’apprête à acquérir ensemble une ancienne imprimerie de 120 m2, rebaptisée «la maison».

Montant de l’opération : 600.000 euros. «C’est un gros budget. Mais nous sommes plusieurs milliers de personnes. On peut répartir cet achat en 600 parts, que nous appelons des briques, de 1.000 euros», a expliqué le président des Hyper Voisins, Patrick Bernard, au Parisien.

Plus de la moitié des briques ont déjà été souscrites. Une promesse de vente a été signée chez le notaire et le projet devrait aboutir dans les prochains mois.

Le Crédit mutuel du quartier propose un prêt de 1.000 euros sur 5 ans pour celui ou celle qui voudra participer au projet, à condition de loger dans le secteur.

Créer du lien

Cette maison, située rue de l’Aude, sera au service de tous. Deux soirs par semaine, chacun pourra y inviter famille ou amis, et le reste du temps l’espace accueillera des ateliers de tricot, des cours de cuisine, de l'aide aux devoirs, un dépôt d’objets trouvés ou encore du prêt d’outils.

Certains participants interrogés par Le Parisien imaginent déjà des activités santé, des brunchs de quartier ou encore un service de colis partagé.

En bref, ce lieu est totalement pensé pour être convivial et au cœur du quartier, le collectif se définissant comme un laboratoire d'innovation sociale.

L'association a été fondée en 2017 pour créer du lien social, parfois compliqué à trouver dans les grandes villes. La philosophie est claire : «transformer des voisins qui disent bonjour 5 fois par jour en Hyper Voisins qui disent bonjour 50 fois par jour.»

Hyper Voisins n'en est pas à son coup d'essai. Chaque année, les participants se retrouvent, en septembre, autour un gigantesque repas, dans la rue, où près de 1.000 personnes se donnent rendez-vous.