Seine-Saint-Denis : deux églises saccagées à Pantin et La Courneuve par un Ivoirien sous OQTF

Un Ivoirien sous OQTF a été arrêté samedi après avoir saccagé des œuvres religieuses à Pantin et La Courneuve, menaçant fidèles et policiers avec un couteau. L'homme disait qu'il était «envoyé pour faire quelque chose de grand en 2025».

Samedi 16 août, la Brigade anticriminalité (BAC) de Pantin (Seine-Saint-Denis) avait été alertée pour retrouver un homme soupçonné d'avoir profané l’église Sainte-Marthe des Quatre-Chemins. Les policiers, munis de sa description, avaient ensuite été informés qu’il était également en train de vandaliser l’église Saint-Yves, à La Courneuve, perturbant la préparation de la messe.

À leur arrivée, ils ont trouvé des fidèles choqués sur le parvis. À l’intérieur, le suspect brisait des tableaux, renversait bougeoirs et eau bénite, et jetait des flyers. Il correspondait à la description qui avait été dressée de lui : «de type africain, porteur d’une casquette jaune et marchant pieds nus».

Un individu en situation irrégulière

Lorsqu’il lui a été demandé de déposer son arme, le mis en cause aurait brandi un couteau suisse et menacé les agents : «Approchez-vous, je vous tue !». Le forcené aurait ensuite foncé sur les policiers avant d’être maîtrisé avec l’aide de renforts vers 14h00.

D'après le parquet de Bobigny, cet homme est un Ivoirien en situation irrégulière. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), nous a indiqué le ministère public ce mardi 19 août. Ce mis en cause s'était évadé ce mardi avant d'être à nouveau interpellé en fin de matinée.

Selon nos informations, confirmant celles de Valeurs Actuelles, l'individu aurait indiqué lors de son audition qu'il était «envoyé pour faire quelque chose de grand en 2025». Une source policière précise à CNEWS que l'individu serait déjà connu pour un fait similaire sous un autre nom.