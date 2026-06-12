Municipales à La Courneuve : le maire insoumis Aly Diouara condamné en appel pour diffamation

Le maire insoumis de La Courneuve et député de Seine-Saint-Denis, Aly Diouara, a été condamné en appel ce jeudi 11 juin pour diffamation publique à l’encontre de son ex-concurrent aux municipales Oumarou Doucouré (PS), confirmant la décision de première instance.

Une confirmation de la première instance. La cour d’appel de Paris a condamné ce jeudi Aly Diouara, maire LFI de La Courneuve et député de Seine-Saint-Denis, pour diffamation publique à l’encontre de son opposant aux municipales Oumarou Doucouré (PS)

«La chambre des appels correctionnels a déclaré Aly Diouara coupable des faits reprochés, et l'a condamné à 500 euros avec sursis», a indiqué la cour d'appel de Paris, qui le condamne également à un euro de dommages-intérêts à l'égard d’Oumarou Doucouré.

L'affaire remonte à février dernier, en pleine campagne pour les municipales, Aly Diouara, député et candidat de La France insoumise (LFI) à La Courneuve, a accusé l'équipe de son adversaire socialiste d'avoir fait distribuer des «enveloppes d'argent lors d'une réunion publique», en présence de Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental.

Des propos maintenus

Dans un communiqué du 23 février, il accusait également cette équipe d'avoir «distribué des colis alimentaires en échange de voix».

«J'envisage tout simplement, très fortement de me pourvoir en cassation», a réagi l'élu insoumis après sa condamnation. Aly Diouara dit vouloir «prouver que la partie liée à la distribution des colis alimentaires n'était pas farfelue et diffamatoire».

Au cours de l'audience du 7 mai devant la cour d'appel, il avait maintenu «(s)es propos faisant état de clientélisme», expliquant avoir reçu de nombreux témoignages évoquant des distributions d'enveloppes d'argent à des notables de la communauté comorienne et de colis alimentaires lors d'un porte-à-porte.

L'avocate du député-maire, Me Alexandra Boret, a tenu à souligner que «la cour, bien qu'affirmant la condamnation, a réduit très drastiquement le montant du préjudice alloué, en disant qu'il n'était que d’un euro».

Une amende avec sursis

En première instance, le tribunal avait condamné Aly Diouara à 500 euros d'amende avec sursis pour diffamation ainsi qu'à 3.000 euros de dommages-intérêts.

Estimant que «justice est faite», Oumarou Doucouré s'est déclaré «satisfait que cette condamnation ait été confirmée, ce qui permet à la fois de laver (s)on honneur mais également aussi celui des Courneviens et des Courneviennes».

Par ailleurs, la cour d'appel a confirmé la relaxe d’Aly Diouara concernant Stéphane Troussel, estimant que la qualification juridique choisie dans son cas était «erronée», ce dernier n'étant «pas visé en raison de ses fonctions électives».