«Il n’avait que 5 ans» : Charlene de Monaco révèle un drame familial à l'origine de l'un de ses principaux engagements

Début août, Santé publique France a publié un rapport alarmant faisant état d’une augmentation du nombre de noyades en France. Face à ce constat, Charlene de Monaco a souhaité prendre la parole, rappelant qu'elle a été personnellement touchée par ce type de drame.

Alors que les noyades continuent d’augmenter en France, au point où les autorités ont été obligées de multiplier les appels à la vigilance, la princesse Charlene de Monaco a également souhaité alerter le public.

«L’eau doit rester un lieu de joie, pas de deuil», a-t-elle confié dans les colonnes de Ouest-France. «Quand on sait nager et qu’on connaît les règles de sécurité, on réduit considérablement le risque. Ce n’est pas une garantie absolue, mais c’est une protection puissante.»

Lors de son entretien, la princesse a évoqué la sécurité des enfants et des adultes dans l’eau comme un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. «Quand j’étais enfant, mon cousin Richard s’est noyé dans une rivière. Il n’avait que 5 ans», a-t-elle dit.

Une histoire douloureuse qu'elle a eu le courage de développer : «Ce drame a été dévastateur pour ma famille. Je crois que ce genre de douleur ne disparaît jamais vraiment».

Des cours de natation accessibles à tous : l’objectif de la princesse de Monaco

Charlene de Monaco a plaidé en faveur de cours de natation gratuits à 100 % pour tous. Selon elle, cet apprentissage devrait «être un droit fondamental au même titre que celui de savoir lire».

Pour la princesse, la prévention et l’apprentissage de la natation constituent «la meilleure des protections ». « Rendre l’apprentissage de la natation gratuit, c’est aussi une question d’égalité : tous les enfants n’ont pas la même chance d’accéder à une piscine ou à un club», a-telle souligné.

«Mon objectif, c’est que les enfants associent l’eau à la confiance et à la joie, plutôt qu’à la peur», a-t-elle martelé.

Dans son bulletin du 1er août 2025, Santé publique France a dressé un constat alarmant. Selon l’organisation, «en 2025, le nombre total de noyades et de noyades suivies de décès connaît une forte augmentation par rapport à 2024 pour la même période : respectivement 702 contre 468 (+50 %) et 193 contre 133 (+45 %).»