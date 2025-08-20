Joël Martinus : qui est ce narcotrafiquant redouté extradé du Brésil et qui doit être jugé à Paris ?

Ce mercredi 20 août, un ressortissant du Suriname s'apprête à être rejugé, après avoir été extradé du Brésil vers la France, en juin dernier. Il est suspecté d'être un important trafiquant de stupéfiants.

Il répond au nom de Joël Martinus, alias «Bordo». Ce Surinamais de 43 ans a été condamné en France à deux reprises pour des actes de trafic de drogue et été extradé en provenance du Brésil en juin dernier. Il devrait connaître ce mercredi 20 août la date prochaine de son procès, après avoir fait opposition à son jugement.

En 2018, il avait écopé de huit ans de prison pour trafic de stupéfiants et importation de produits stupéfiants. La procureure le décrivait comme «l'organisateur depuis la Guyane d'un trafic de stupéfiants international de grande ampleur». Elle a requis son incarcération jusqu'à cette nouvelle audience.

© Interpol

L'homme de 43 ans, sur liste rouge d'Interpol, s'est présenté comme un «artiste international» lors de son passage devant la justice, en juin dernier. Il explique : «Beaucoup de gens me connaissent, j'ai déjà fait des spectacles à deux reprises à Paris, mais ensuite je suis retourné au Suriname et on m'a dit que j'avais été condamné en France donc j'ai annulé un nouveau spectacle prévu en France, et j'ai vécu au Brésil».

Chanteur et trafiquant de drogue

En 2017, il avait également lancé sa carrière de chanteur, grâce à laquelle il pensait tenir une couverture. Plus globalement, Joël Martinus entretenait une image de star, n'hésitant pas à s'afficher sur ses réseaux sociaux avec de grandes quantités d'argent et une compagnie féminine toujours nombreuse.

Mais cette même année, celui qui est également connu sous le nom de «Bordo» s'était notamment fait connaître pour s'être moqué d'Air France, qui avait transporté une de «ses mules» dans un vol Cayenne-Paris, décédé à bord. Il expliquait qu'indirectement, la compagnie française participait à le rendre riche, tout en montrant une grande insensibilité face à cette mort.

Quelques années plus tard, c'est à bord d'un vol Air France entre Sao Paulo et Paris qu'il a été extradé jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle, avant d'être jugé à Paris. Loin de se montrer à son aise lors de son audience il y a quelques semaines, où il avait l'air abattu, il avait confié «craindre, en France, les représailles des organisations du crime qui voudraient l’empêcher de parler», comme le rapporte France-Guyane.

A l'issue de sa peine en France, «Bordo» pourrait ensuite faire l'objet d'une nouvelle extradition vers son pays d'origine, le Suriname, qui réclame également qu'il soit jugé sur son sol. Là, Joel Martinus est recherché pour meurtre, assassinat, participation à une organisation criminelle et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il pourrait donc passer de nombreuses années supplémentaires en prison.