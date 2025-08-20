«Rêver, c’est gratuit et ça peut mener loin» : 40.000 enfants réunis au Champ de Mars pour les «Vacances de Ouf» du Secours Populaire

Pour son 80e anniversaire, le Secours Populaire a réuni ce mercredi 40.000 enfants au Champ-de-Mars pour sa traditionnelle journée «des oubliés des vacances». Après un pique-nique géant organisé le midi au pied de la Tour Eiffel, des invités exceptionnels comme Lena Situations, Vitaa ou BigFlo et Oli ont fait le show.

Un cadre splendide pour des «Vacances de Ouf» réussies. Après une matinée rythmée par des visites organisées sur plus de 60 sites culturels, artistiques et institutionnels de Paris et en Ile-de-France, 40.000 enfants venus de tous les continents ont été réunis au Champ-de-Mars par le Secours Populaire.

☀️ Découverte de la capitale, vasque olympique et visites culturelles étaient au programme de cette matinée de #VacancesDeOuf ! 🔥 La journée commence très fort pour les 40 000 enfants venus de toute la France participer à la grande #JOV2025 du @SecoursPop !



L’association, qui fêtera son 80e anniversaire le 15 novembre prochain, a profité d’un cadre exceptionnel au pied de la Tour Eiffel pour proposer une série d’animations destinées aux plus jeunes.

«Ce matin, les enfants ont visité une soixantaine de sites à Paris et en région parisienne. Cet après-midi, ils nous ont rejoint au Champ-de-Mars pour un pique-nique géant puis un concert. Il y a aussi 160 activités sportives, artistiques, créatives ainsi que 30 sports olympiques et paralympiques à découvrir», a listé Thierry Robert, secrétaire national du Secours Populaire, pour CNEWS.

«A leur âge, je commençais le tennis grâce aux Équipes de France et aux Jeux Olympiques que je regardais avec mes parents dans le canapé à la maison. Et puis, il m’a pris de rêver. Rêver, c’est gratuit et ça peut mener loin des fois. Je vous conseille de rêver, de bouger et de prendre plaisir dans tout ce que vous faites. Grâce à tout ça, on peut souvent accomplir des choses extraordinaires», a assuré l’ancien tennisman et parrain historique du Secours Populaire, Jo-Wilfried Tsonga, sur scène.

Au programme de cet après-midi au Champ-de-Mar s: un karaoké Disney, suivi d’une célébration des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’influenceuse Lena Situations a ensuite surpris le public en participant à un «Qui-est-ce ?» sur scène.

“Qui est-ce ?” géant avec @lenasituations ! 🤩 Pour le plus grand bonheur des enfants, Lena a répondu présente à notre appel #solidaire pour la #JOV2025. Merci à @NRJhitmusiconly pour l’organisation de ce jeu grandeur nature ! pic.twitter.com/IfVmcduQEP — Secours populaire (@SecoursPop) August 20, 2025

Dès 13h30, des artistes comme Vitaa, Ridsa, Marguerite, Carbonne puis BigFlo et Oli se sont succédés pour faire le show devant une foule conquise.

Ambiance de folie sur le Champ-de-Mars pour la #JOV2025 ! 🤩🔥 Tous les ingrédients sont réunis pour passer une journée de #VacancesDeOuf au pied de la #tourEiffel. Et maintenant, c’est parti pour le concert ! ❤️ pic.twitter.com/0087yvZqrx — Secours populaire (@SecoursPop) August 20, 2025

«Le sourire des enfants est le vrai cadeau»

«Ce matin, on a fait du bateau-mouche sur la Seine. Cet après-midi, j’ai envie de faire de l’escalade parmi les animations proposées. Je suis contente de cette journée car elle va me permettre de me faire de nouveaux amis», a affirmé au micro de CNEWS Hisaé, 13 ans, qui a fait 12h de bus en provenance de Tarascon pour participer à cette journée dans la capitale.

«On veut donner de la joie à des enfants qui ne seraient pas partis en vacances sans le bénévolat et le Secours Populaire. Cela permet à ces enfants de visiter la capitale et ses musées, les sites culturels et institutionnels… puis de se rendre au Champ-de-Mars pour une grande fête. C’est le sourire des enfants qui est le vrai cadeau de cette belle journée de solidarité», a ajouté Thierry Robert.

Pour encadrer les enfants présents dans la région parisienne ce mercredi, plusieurs milliers de bénévoles ont été mobilisés tout au long de la journée. «Mon objectif est d’encadrer les animations des enfants afin qu’ils passent une bonne journée. On est là pour le plaisir des enfants, surtout vu le thème du jour. C’est une journée de plaisir pour les enfants et pour nous donc on garde la banane», a complété Antoine Lefort, animateur bénévole en formation BAFA.

«Les enfants ont été mis à contribution à la fois dans la création du visuel de cet événement mais aussi dans l’imagination du contenu de cette journée. Ils sont même acteurs de la solidarité via le mouvement "Copain du monde" avec des actions menées dans toute la France sur le thème de l’accès à l’eau qu’ils ont choisi», a conclu le secrétaire national du Secours Populaire.