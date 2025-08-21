Haute-Savoie : une chute de pierres fait deux morts et deux blessés, dont un grave, sur une route nationale

Une chute de pierres sur la RN205 dans le sens Chamonix-Passy en Haute-Savoie a fait deux morts et deux blessés, dont un grave, en s'écrasant sur le véhicule d'une famille de vacanciers ce mercredi vers 18h.

L’accident, aussi dramatique que rare, s’est produit vers 18h. Une voiture transportant quatre personnes de la même famille a été violemment percutée par des rochers détachés d’une paroi bordant la route RN2025, non loin de Chamonix (Haute-Savoie).

Selon France Bleu, «le rocher est tombé directement sur le toit du véhicule», dans lequel se trouvait une famille en vacances à Combloux. Le choc a été fatal pour les deux personnes assises à l'arrière du véhicule familial, à savoir le fils et la belle-fille du couple, tous deux âgés de 23 ans. Les parents, placés à l'avant de la voiture, ont été blessés, dont un grièvement, dans cet éboulement, d'après les informations relayées par RMC.

Le parquet de Bonneville a ouvert une enquête pour déterminer les causes du décès, confiée à la Brigade de recherches (BR) de Chamonix. Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Savoie a précisé que les parents, ont été pris en charge en urgence. Le conducteur, grièvement blessé, mais dont le pronostic vital n’est pas engagé, a été transporté à l’hôpital d’Annecy. Son épouse, plus légèrement touchée, a été hospitalisée à Sallanches.

Les opérations de sécurisation sont toujours en cours

La chute de pierres a entraîné l’interruption de la circulation sur une partie de la RN205, a indiqué la préfecture dans un communiqué. «La circulation de tous les véhicules a été interrompue dans le sens de circulation descendant, l’accès à Chamonix restant possible via le viaduc des Egratz», précise-t-elle.

Évolution de la situation suite à l'accident causé par la chute de blocs sur la commune de Passy. Consultez le communiqué de presse ci-après pic.twitter.com/sQWjIiBb0N — Préfète de la Haute-Savoie (@Prefet74) August 20, 2025

Les opérations de secours et de sécurisation étaient toujours en cours en début de soirée, mobilisant 36 sapeurs-pompiers et 21 agents des forces de l’ordre.

Selon la préfecture, «après analyse des services techniques de la RTM (Restauration des terrains de montagne), la zone de départ de la chute des blocs reste instable.

La circulation a été rouverte dans les deux sens de circulation sur la RN 205 entre Chamonix et Passy via le viaduc des Egratz à 22h30.