Mort de Jean Pormanove : Gabriel Attal propose des dépistages d’addiction aux écrans et la mise en noir et blanc des vidéos

Trois jours après le décès en direct d'un homme victime depuis des mois de sévices diffusées sur les réseaux sociaux, Gabriel Attal a proposé ce jeudi plusieurs mesures contre «l'addiction aux écrans» des jeunes, dont des dépistages au collège et au lycée, ou le «passage en noir et blanc» des vidéos au-delà de 30 minutes de visionnage.

La mort, ce lundi à Contes (Alpes-Maritimes), du quadragénaire Raphaël Graven, connu en ligne sous les pseudos Jean Pormanove ou JP, a soulevé de nombreuses questions sur la responsabilité de ce drame.

Outre l'enquête en «recherche des causes de la mort» ouverte par le parquet de Nice, et les critiques visant l'Arcom (Autorité de régulation du numérique), la plateforme australienne Kick est également montrée du doigt.

Un homme est mort en direct.

Sur les réseaux sociaux.

Devant des milliers de personnes.



Le décès de Jean Pormanove, de son vrai nom, Raphaël Graven, est d’abord un drame.

Et je veux dire à sa famille et ses proches toutes mes condoléances.



— Gabriel Attal (@GabrielAttal) August 21, 2025

La plate-forme est vue comme un archétype de ces «réseaux sociaux devenus les nouveaux jeux du cirque», qui rendent les jeunes «addicts aux discours chocs et aux actes toujours plus violents», a estimé ainsi Gabriel Attal dans un message sur le réseau social X.

«deux dépistages de l'addiction aux écrans»

Pour y remédier, le chef du parti Renaissance a d'abord proposé d'instaurer «deux dépistages de l'addiction aux écrans, le premier à l'entrée du collège et le second au lycée».

L'ex-Premier ministre défend aussi une «interdiction stricte des réseaux sociaux avant 15 ans» et un «couvre-feu numérique pour les 15-18 ans», assorti d'une «limitation forte du temps d'accès aux réseaux» et d'un «passage en noir et blanc des images après 30 minutes d'utilisation consécutives».

«Moins de couleurs, moins de dopamine, moins d'addictions», a justifié Gabriel Attal, qui veut par ailleurs «une taxe sur les plateformes pour financer la recherche sur l'addiction aux écrans et pour la santé mentale».