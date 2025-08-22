Antisémitisme : 150 jeunes israéliens interdits d'entrée dans un parc de loisirs

Jeudi, le gérant d'un parc de loisirs situé à Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales) a été placé en garde à vue, après avoir refusé l'accès au lieu à 150 jeunes vacanciers israéliens. Une enquête a été ouverte.

Nouvel acte antisémite en France. Jeudi, un groupe de mineurs israéliens, âgés de 8 à 16 ans, s'est vu refuser l'entrée dans un parc de loisirs situé à Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales), par le gérant, alors même qu'une réservation avait été effectuée. L'homme, âgé de 52 ans, l'a justifié par des «convictions personnelles», selon le parquet de Perpignan.

Une enquête de flagrance a été confiée à la brigade de recherche de la commune de Prades.

«c'est un danger maintenant, d'être juif et israélien sur le sol français»

Selon Corine Serfati-Chetrit, du Crif Perpignan et de l'Observatoire juif de France de l'Occitanie, ce nouvel acte démontre que «l'on est dans un tsunami de l'antisémitisme en France». «C'est, sans hésitation et sans aucun doute possible, une preuve supplémentaire que c'est un danger maintenant, d'être juif et israélien sur le sol français», ajoute-t-elle.



Inconnu de la justice et ne faisant pas l'objet de mauvais renseignements, le gérant du centre a été placé en garde à vue pour «discrimination fondée sur la religion dans le cadre de l'offre ou de la fortune d'un bien ou d'un service». Le parquet a tenu à rappeler que ce délit est puni d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement.

De son côté, le groupe de vacanciers a modifié son planning et s'est rendu, à bord de trois bus, sur un autre site en France dont la sécurité est assurée par la gendarmerie.