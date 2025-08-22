Cet outil en ligne proposé par l’Etat permet de savoir si votre taxe foncière va augmenter

Les avis de taxe foncière vont être mis en ligne à partir du 28 août 2025 pour les contribuables non mensualisés, dont le montant dépend est défini par les municipalités.

Trente-trois millions de propriétaires sont concernés. Chaque année, la fin de la période estivale rime avec l’arrivée des avis de taxe foncière. Propriétaire d’une maison, d’un appartement, d’un parking ou même d’un bâtiment commercial, vous devrez vous acquitter de cette taxe.

Cet impôt local est calculé sur deux aspects. Il dépend de la valeur locative cadastrale de votre bien, ainsi que du taux d’imposition voté par chaque collectivité territoriale. Les communes ou intercommunalités peuvent dès lors choisir de baisser, augmenter ou maintenir ce taux d’imposition tous les ans.

Un dispositif de l’État permet de connaître à l’avance si votre taxe foncière va augmenter. La direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui dépend du ministère de l’Économie, a en effet mis en place un site, disponible sur ce lien, pour découvrir le taux de taxe foncière voté dans les 35 000 communes françaises.

Ce site de la fiscalité locale des particuliers et des professionnels permet aussi de comparer avec les années précédentes, de 2021 à 2024.

Rares sont les cas de baisse d'impôts

Première composante du calcul de la taxe foncière, la valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué. Elle augmente obligatoirement chaque année selon le cours de l’inflation. Pour 2025, le coefficient de revalorisation a été réévaluée de 1,7 %.

Les maires peuvent ensuite agir sur leur taux d’imposition pour faire augmenter ou non l’impôt. En 2024, la taxe foncière s’élevait en moyenne à 1 072 euros pour les maisons et 851 euros pour les appartements, avec une augmentation moyenne de 5,4 % selon Impots.gouv et la DGFiP Statistiques.

L’année dernière, Nice avait ainsi augmenté son taux d’imposition pour atteindre les 22 %. En 2023, la Ville de Paris avait fait passer son taux de 13,5 % à 20,5 %, soit une augmentation de 7 points en une année.

Les plus chanceux peuvent voir leurs impôts diminuer. Pour cela, les mairies doivent baisser leur taux d’imposition, mais ces cas sont très rares. En 2024, Rennes (Ille-et-Vilaine) et Mantes-la-Jolie (Yvelines) avaient baissé leur taux. En année préélectorale, certaines communes ont peut-être fait plus d’efforts pour séduire leurs électeurs.

Vous aurez votre avis d’imposition précis dans les prochains jours. Le site Impots.gouv indique que les avis de taxe foncière seront mis en ligne à partir du 28 août 2025 pour les contribuables non mensualisés. Il faudra attendre le 20 septembre 2025 pour les contribuables mensualisés. Sous format papier, l’avis de taxe foncière sera adressé par voie postale entre le 25 août et le 19 septembre 2025, et entre le 22 septembre et le 8 octobre 2025 si vous êtes mensualisé.

Vous n’aurez ensuite qu’un mois pour payer la taxe foncière. La date limite est fixée au 20 octobre si vous payez en ligne et au 15 octobre si vous payez par un autre moyen.