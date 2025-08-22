«Oui, la police tue» : le préfet de police de Paris dépose plainte contre le député LFI Aly Diouara

Le préfet de police de Paris Laurent Nunez a déposé plainte ce vendredi contre le député insoumis Aly Diouara, après la publication d’un tweet laissant entendre «que la police tue».

Une sortie qui ne passe pas du tout. Ce vendredi, le préfet de police de Paris Laurent Nunez a annoncé ce vendredi porter plainte contre le député LFI de Seine-Saint-Denis Aly Diouara.

La veille, l’élu insoumis avait publié sur ses réseaux sociaux une déclaration, laissant entendre que «la police tue» et «souvent les mêmes, par choix, par racisme et par nostalgie coloniale».

Laurent Nunez a dénoncé des «propos inadmissibles et inqualifiables», qui «offensent les femmes et les hommes engagés au quotidien pour la sécurité et la protection de tous».

Ces propos sont inadmissibles et inqualifiables.



Ils offensent les femmes et les hommes engagés au quotidien pour la sécurité et la protection de tous.



J’ai déposé une plainte ce jour auprès de la Justice. https://t.co/3o0LPy0LVv — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) August 22, 2025

des propos similaires d'un autre député LFI

Cette poursuite n’est pas la première à l’encontre d’un élu de La France insoumise. Mercredi, le préfet du Val-d'Oise, Philippe Court, avait déjà déposé plainte contre un autre député LFI, Aurélien Taché, pour des propos similaires, lui sommant de retirer son message.

Le parlementaire avait tweeté ce lundi : «la police tue partout». «J’apporte mon total soutien aux policiers et gendarmes dans l’exercice de leurs missions et j’exprime ma profonde gratitude pour leur engagement quotidien au service de nos concitoyens», avait ajouté le préfet.

J’ai déposé plainte, ce jour, à l’encontre de Monsieur Aurélien Taché en raison de sa communication sur X, diffamatoire et injurieuse envers les policiers du Val-d’Oise.



Je l’engage par ailleurs à retirer cette publication, déshonorante pour un élu valdoisien.



J’apporte mon… pic.twitter.com/TXQwsGEERl — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) August 19, 2025

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lui-même était intervenu, en fustigeant «les attaques irresponsables de certains élus aveuglés par la haine anti-flics».