«Oui, la police tue» : le préfet de police de Paris dépose plainte contre le député LFI Aly Diouara

Le préfet de police de Paris Laurent Nunez a annoncé ce vendredi porter plainte contre le député LFI de Seine-Saint-Denis Aly Diouara. [Hugo MATHY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le préfet de police de Paris Laurent Nunez a déposé plainte ce vendredi contre le député insoumis Aly Diouara, après la publication d’un tweet laissant entendre «que la police tue». 

Une sortie qui ne passe pas du tout. Ce vendredi, le préfet de police de Paris Laurent Nunez a annoncé ce vendredi porter plainte contre le député LFI de Seine-Saint-Denis Aly Diouara. 

La veille, l’élu insoumis avait publié sur ses réseaux sociaux une déclaration, laissant entendre que «la police tue» et «souvent les mêmes, par choix, par racisme et par nostalgie coloniale». 

Laurent Nunez a dénoncé des «propos inadmissibles et inqualifiables», qui «offensent les femmes et les hommes engagés au quotidien pour la sécurité et la protection de tous». 

des propos similaires d'un autre député LFI

Cette poursuite n’est pas la première à l’encontre d’un élu de La France insoumise. Mercredi, le préfet du Val-d'Oise, Philippe Court, avait déjà déposé plainte contre un autre député LFI, Aurélien Taché, pour des propos similaires, lui sommant de retirer son message.

Sur le même sujet «La police tue partout» : le préfet du Val-d'Oise porte plainte contre le député LFI Aurélien Taché

Le parlementaire avait tweeté ce lundi : «la police tue partout». «J’apporte mon total soutien aux policiers et gendarmes dans l’exercice de leurs missions et j’exprime ma profonde gratitude pour leur engagement quotidien au service de nos concitoyens», avait ajouté le préfet. 

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lui-même était intervenu, en fustigeant «les attaques irresponsables de certains élus aveuglés par la haine anti-flics». 

