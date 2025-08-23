Budget 2026 : François Bayrou tiendra une conférence de presse lundi pour sa rentrée politique

Matignon a annoncé ce samedi que le Premier ministre François Bayrou devrait tenir une conférence de presse lundi à 16h pour sa rentrée politique, l'occasion d'évoquer son plan de redressement des comptes publics.

Un retour de vacances difficile à aborder. Le premier ministre François Bayrou tiendra une conférence de presse lundi à 16h, a annoncé samedi Matignon, alors que le chef du gouvernement aborde une rentrée politique très délicate, marquée par la préparation du budget 2026 et les appels à bloquer le pays le 10 septembre.

François Bayrou est notamment menacé d'une motion de censure depuis la présentation à la mi-juillet d'orientations budgétaires prévoyant près de 44 milliards d'euros d'économies l'an prochain.

«Tout bloquer» le 10 septembre

Les confédérations syndicales, poussées par leurs bases et certaines fédérations, restent méfiantes à l'égard d'un mouvement citoyen spontané et soutenu par La France insoumise, dont plusieurs responsables syndicaux craignent les tentatives de récupération. Le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon a appelé vendredi soir à la «grève générale» lors du mouvement de protestation prévu le 10 septembre, espérant qu'il aide à faire chuter le gouvernement de François Bayrou.

Première des représentants syndicaux à s'exprimer publiquement, Sophie Binet, leader de la CGT, s'est montrée vendredi matin prudente sur cette initiative lancée hors des centrales syndicales et qui a pris de l'ampleur après la présentation par le Premier ministre, mi-juillet, de mesures d'économies drastiques.

Celles-ci prévoient notamment la suppression de deux jours fériés, une nouvelle réforme de l'assurance-chômage, la monétisation de la cinquième semaine de congés payés ou le gel des pensions et prestations sociales.