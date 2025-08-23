Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Les principales vigilances ont été levées en France ces derniers jours après une grosse vague de canicule qui a balayé le pays, notamment le sud. Un seul département demeure ce samedi 23 août en vigilance jaune pour un risque d'orages.

Le ciel risque de gronder ce samedi. Après plusieurs jours de canicule, et des orages qui ont frappé certaines régions, sans parler du risque d'incendie, la météo était loin d'être calme ces dernières semaines.

© Météo-France

La situation s'est calmée et un seul département demeure ce samedi en vigilance jaune pour d'éventuels orages par Météo-France, il s'agit de la Haute-Corse.

Les habitants et touristes présents dans le département sont invités à respecter les précautions d'usage pour limiter le risque en cas d'orage (rester loin des arbres, ne pas se baigner...).

La vigilance sera active du milieu d'après-midi jusqu'en début de soirée, de 15h à 19h.