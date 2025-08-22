Toute l’actu en direct 24h/24
Météo : nuages, baisse des températures et retour du soleil... Quel temps va-t-il faire ce week-end ?

Malgré cette sensation moins caniculaire, l’indice UV reste élevé entre 7 et 6 pour les bords de plage. [Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour cet avant-dernier week-end d’août, le soleil devrait faire son grand retour sur l'ensemble du territoire, avec une baisse des températures, notamment sur la moitié nord.

Un temps agréable et ensoleillé. Alors que la fin de la canicule en début de semaine a été marquée par des orages et d'importantes précipitations, le beau temps sera de retour ce week-end.

Samedi, le soleil règnera en maître sur la moitié sud du pays, tandis que les nuages constelleront le ciel des départements les plus au nord, avec notamment quelques pluies attendues à Amiens (Somme).

Les prévisions pour le samedi 23 août. © Météo-France

Les températures seront très agréables sur le pourtour méditerranéen et comprises entre 30°C à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et 24°C à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Plus au nord, il fera plus frais près des frontières avec la Belgique et l'Allemagne (il fera ainsi 21°C à Lille, dans le Nord, et à Strasbourg, dans le Bas-Rhin).

Un Dimanche au soleil

Pour clôturer le week-end, le temps sera ensoleillé sur tout l'Hexagone, à l'exception de la pointe bretonne et des départements longeant les pyrénées.

Les prévisions pour le dimanche 24 août. © Météo-France

Au nord de la Loire, le mercure affichera des températures comprises entre 20°C à Belfort et 26°C à Nantes (Loire-Atlantique). Au sud, la chaleur sera plus présente. Il fera ainsi 26°C à Lyon (Rhône), 27°C à Tarbes (Hautes-Pyrénées) et Montélimar (Drôme), 28°C à Toulouse (Haute-Garonne) et à Limoges (Haute-Vienne), ou encore 29°C à Bordeaux (Gironde) et à Montpellier (Hérault).

Sur le même sujet Voici les 5 pires destinations de mariage en fonction de la météo, selon une étude Lire

Et il faudra en profiter : une dégradation apportant des pluies et des orages traversera la France dès mardi prochain.

Météo-FranceMétéo

