Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pris de bouffées délirantes, un passager tente de s'introduire dans le cockpit, le vol Lyon-Porto fait demi-tour

Des examens médicaux ont confirmé que ce passager âgé de 26 ans souffrait de mal de l'air et de bouffées délirantes. [Loic VENANCE / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Un passager pris de bouffées délirantes a tenté de s'introduire dans le cockpit d'un volEasyJet reliant Lyon à Porto, ce vendredi soir, ont indiqué la police et la compagnie. L'avion a été contraint de faire demi-tour.

Un incident pris très au sérieux par les autorités. Ce vendredi soir, un vol EasyJet au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry a été contraint de revenir sur le tarmac après un tentative d'intrusion dans le cockpit par un passager.

D'après les autorités françaises, le passager, pris de bouffées délirantes, a dû être immobilisé par d'autres voyageurs et maintenu entravé jusqu'au retour à Lyon, alors que l'avion devait se rendre vers Porto (Portugal).

Un passager hospitalisé

Des examens médicaux ont confirmé que ce passager âgé de 26 ans, de nationalité portugaise, souffrait de mal de l'air et de bouffées délirantes, selon la police. Inconnu des services de police, il a été hospitalisé, selon la même source.

Sur le même sujet «J’envoyais déjà des messages d’adieu» : un avion avec un moteur crachant des flammes obligé d’atterrir d’urgence en Italie (vidéos) Lire

En ce qui concerne le vol, il a pu finalement redécoller vers Porto, où il a atterri en fin de soirée selon EasyJet. 

AvionLyonPorto

À suivre aussi

Air France : 5 blessés durant le vol Paris-Ajaccio lors de «fortes turbulences»
«J’envoyais déjà des messages d’adieu» : un avion avec un moteur crachant des flammes obligé d’atterrir d’urgence en Italie (vidéos)
Alpes-de-Haute-Provence : deux morts dans le crash d'aéronefs de tourisme

Ailleurs sur le web

Dernières actualités