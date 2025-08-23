Pris de bouffées délirantes, un passager tente de s'introduire dans le cockpit, le vol Lyon-Porto fait demi-tour

Un passager pris de bouffées délirantes a tenté de s'introduire dans le cockpit d'un volEasyJet reliant Lyon à Porto, ce vendredi soir, ont indiqué la police et la compagnie. L'avion a été contraint de faire demi-tour.

Un incident pris très au sérieux par les autorités. Ce vendredi soir, un vol EasyJet au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry a été contraint de revenir sur le tarmac après un tentative d'intrusion dans le cockpit par un passager.

D'après les autorités françaises, le passager, pris de bouffées délirantes, a dû être immobilisé par d'autres voyageurs et maintenu entravé jusqu'au retour à Lyon, alors que l'avion devait se rendre vers Porto (Portugal).

Un passager hospitalisé

Des examens médicaux ont confirmé que ce passager âgé de 26 ans, de nationalité portugaise, souffrait de mal de l'air et de bouffées délirantes, selon la police. Inconnu des services de police, il a été hospitalisé, selon la même source.

En ce qui concerne le vol, il a pu finalement redécoller vers Porto, où il a atterri en fin de soirée selon EasyJet.