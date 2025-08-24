Météo : retour de la pluie, baisse des températures... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Après un week-end ensoleillé sur la majeure partie du pays, la pluie fera son retour cette semaine. Dès mercredi, des orages sont attendus. Ils seront accompagnés d’une baisse généralisée des températures.

Le thermomètre repart à la baisse cette semaine. Après une période partagée entre soleil et orages, la semaine à venir ne s’annonce guère plus clémente. Après un temps ensoleillé lundi et mardi, la pluie fera son grand retour dès le mercredi 27 août selon Météo-France. Elle sera accompagnée de forts orages sur une partie du territoire.

La journée de ce lundi 25 août sera globalement ensoleillée, avec quelques passages nuageux possibles dans le sud-est. Le matin, les minimales seront comprises entre 17 °C à Chaumont, 18 °C en Alsace, et 24 °C sur la Côte d’Azur et en Corse.

@Météo-France

L’après-midi, on attend 24 °C à Lille et jusqu’à 32 °C à Bordeaux. Le soleil sera toujours au rendez-vous, sur presque tout le pays.

retour de la pluie

La journée du mardi 26 août débutera sous le soleil, mais les premières pluies arriveront par la Bretagne. Le matin, les températures iront de 18 °C à Brest à 25 °C à Perpignan, Ajaccio, Montpellier et Montélimar.

L’après-midi, 31 °C sont attendus à Montélimar. Des orages pourraient par ailleurs éclater à Vichy. Le temps commencera à se dégrader en fin de journée.

Le retour de la pluie est prévu pour le mercredi 27 août, avec des orages attendus dans plusieurs régions. Le matin, la pluie concernera une large partie du pays, notamment la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine.

L’après-midi, les averses se poursuivront, parfois accompagnées d’orages dans l’est du pays, ainsi qu'à Tarbes, Toulouse, Limoges et Aurillac.

@Météo-France

Les températures resteront douces : 33 °C à Ajaccio (seule zone épargnée), et oscilleront entre 19°C et à 26 °C dans le reste du territoire.

Jeudi, le temps restera capricieux, alternant entre soleil, nuages, pluie et orages.

Ces derniers sont attendus notamment à Vichy, Limoges, Lyon, Bourg-Saint-Maurice, Montélimar, Nice et Gap. En Corse, malgré quelques averses, il fera jusqu’à 30 °C l’après-midi.

Ailleurs, on attend 29 °C à Montpellier, 26 °C à Marseille, 22 °C à Paris et 18 °C à Brest.

le pourtour méditerranéen épargné

La pluie dominera de nouveau dans la majeure partie du pays vendredi 29 août. Toutefois, le soleil fera son retour sur le littoral méditerranéen : Nice, Marseille, Montpellier, Perpignan et Ajaccio retrouveront de belles éclaircies. Les températures y seront douces, entre 25 et 26 °C.

@Météo-France

Le reste du pays sera sous la pluie, le thermomètre affichera entre 18 °C à Amiens et Rouen, et 23 °C à Biarritz et Toulouse.

Météo-France appelle à la vigilance et conseil de suivre régulièrement les mises à jour des alertes concernant les orages et les risques d’inondation.