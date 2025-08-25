Renaissance : le parti présidentiel va-t-il à nouveau changer de nom ?

Le parti présidentiel Renaissance pourrait changer, à nouveau, de nom. La décision pourrait être prise ce lundi, à l'occasion d'une réunion du bureau exécutif.

Vers une nouvelle appellation pour le parti d'Emmanuel Macron ? Renaissance, le parti présidentiel dirigé depuis décembre 2024 par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal (2024), qui assure aussi sa présidence à l'Assemblée nationale, pourrait en effet changer de nom.

Réuni ce lundi 25 août, le bureau exécutif pourrait valider le nouveau nom du parti d'Emmanuel Macron, initialement nommé En Marche, à sa création en 2016 pour l'élection présidentielle, remportée en mai 2017 par son candidat Emmanuel Macron.

Cette méthode avait déjà été utilisée par le mouvement politique lors de la première année de travail de l'ancien banquier d'affaires au sein de l'Elysée, puisque La République En Marche (LREM) avait succédé à En Marche, et ce, jusqu'en 2022.

Une annonce faite en septembre ?

Dans le cadre de cette réunion, Gabriel Attal entend également mettre au débat la légalisation du GPA (gestation pour autrui), a indiqué une source proche du parti, avec pour visée de «briser les tabous institutionnels, constitutionnels et administratifs».

Dans l'optique d'un énième lifting pour Renaissance, le nouveau nom pourrait être dévoilé le 20 septembre prochain à Arras (Pas-de-Calais), où le parti présidentiel effectuera sa rentrée politique, quelques jours seulement après la reprise des débats à la chambre des députés.