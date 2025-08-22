Gabriel Attal veut évoquer la légalisation de la gestation pour autrui éthique avec son parti Renaissance

Le président des députés macronistes, Gabriel Attal, souhaite inscrire la question de la gestation pour autrui éthique (GPA) au cœur des débats internes du parti Renaissance, afin de défendre par la suite une éventuelle «légalisation».

A l’approche de la rentrée politique, Gabriel Attal entend peser dans les débats, y compris en interne dans son parti. Le président du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale et du parti présidentiel Renaissance souhaite que sa formation politique travaille sur le sujet de la gestation pour autrui éthique (GPA), a appris CNEWS, confirmant une information de Paris Match.

Un souhait d’inscrire ce sujet dans une convention thématique, qu’il avait déjà exprimé lors d’un discours au Cirque d’Hiver, le 5 juillet dernier. «Il ne veut aucun tabou», a confié à CNEWS un collaborateur de l’ancien Premier ministre.

Une «ligne rouge» pour certains

Pour rappel, la GPA est une pratique consistant à une femme, désignée généralement sous le nom de «mère porteuse», de porter un enfant pour le compte d’un couple de parents d’intention, à qui il sera remis après la naissance.

En plaidant pour sa légalisation, Gabriel Attal, qui cache de moins en moins ses ambitions présidentielles pour 2027, défend «une mesure de natalité». Ce dernier pourrait cependant se heurter à quelques oppositions au sein de son propre camp.

Pour rappel, en juin 2021, le Parlement avait adopté une loi ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires. L’exécutif avait cependant insisté sur la ligne rouge que pouvait représenter «la GPA».

La gestation pour autrui éthique pourrait être soutenue par plusieurs forces de gauche, comme Les Écologistes et le Parti socialiste.

Une rentrée importante

À l’approche des élections municipales de 2026, Gabriel Attal entend occuper une position majeure dans son camp politique, alors qu’Edouard Philippe est souvent considéré comme le candidat naturel pour 2027.

Le patron de Renaissance prononcera à Arras en septembre, un «discours très fort sur la nécessité de renverser la table pour briser les tabous institutionnels, constitutionnels, administratifs».

Début septembre, il entamera dans l'Hérault une série de déplacements, l'idée étant de suivre pendant plusieurs jours l'activité d'un maire d'une commune de 5.000 habitants «pour comprendre vraiment dans le détail la vie qui est rendue impossible aux élus locaux, avec l'empilement de normes».

Ce mardi, lors d’un bureau exécutif, le parti Renaissance devrait également débattre de l’opportunité de changer de nom.