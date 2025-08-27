Baignade dans la Seine : près de 100.000 personnes ont piqué une tête dans le fleuve cet été, l'ouverture de certains sites prolongée

Ouverte depuis le 5 juillet, la baignade dans la Seine s'est avérée fructueuse. Durant l'été, près de 100.000 personnes se sont baignées dans le fleuve, selon la maire de Paris, Anne Hidalgo, et l'ouvertur de deux sites sur trois va être prolongée.

«Un exceptionnel succès» selon la maire de Paris. Ce mercredi, Anne Hidalgo a annoncé que près de 100.000 personnes ont profité de la baignade dans la Seine durant l'été.

Historiquement, se baigner dans ce fleuve était interdit depuis 1923. Mais depuis la réussite des Jeux olympiques de Paris, avec les épreuves de triathlon, piquer une tête dans la Seine est devenu partiellement légal le 5 juillet dernier.

Un plaisir prolongé

Alors qu'elle devait prendre fin le 31 août, l'autorisation de se baigner dans la Seine a été prolongée jusqu'en septembre sur deux sites de baignade parmi les trois mis en place.

«Près de 100.000 baigneuses et baigneurs ont déjà eu la joie de se baigner cet été dans la Seine, et face à cet exceptionnel succès, j'ai décidé de prolonger l'ouverture du site de Grenelle jusqu'au 7 septembre, et celui de Bercy jusqu'au 14 septembre», a annoncé l'édile sur Bluesky. Le troisième site, celui du bras Marie sera, par conséquent, fermé dès la semaine prochaine.

«Voilà une excellente nouvelle pour toutes celles et ceux qui en ont fait leur rendez-vous de l'été, et une ultime occasion, pour celles et ceux qui n'en ont pas encore eu l'occasion, de se baigner!», a ajouté Anne Hidalgo.

Malgré un mois de juillet marqué par des pluies estivales, plus de 50.000 personnes s'étaient déjà baignées dans la Seine au 20 juillet, et ce, malgré plusieurs fermetures, avait de son côté déjà annoncé la ministre des Sports, Marie Barsacq.

Promesse de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, de dépolluer le fleuve afin que les Parisiens puissent s'y baigner, trois espaces avaient ouvert dans le sillage des compétitions olympiques qui se sont tenues dans la Seine, à l'été 2024. Construit pour stocker des eaux usées et pluviales, le bassin d'Austerlitz est en activité depuis l'été dernier.

Pendant la quinzaine olympique, les pluies records enregistrées avaient souvent rendu l'eau impropre à la baignade des athlètes, notamment à cause des taux ponctuellement trop élevés de bactéries fécales.