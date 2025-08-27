Sondage : 62% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre l’antisémitisme en France

Selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, publié ce mercredi 27 août, 62% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre l'antisémitisme en France.

Alors que le président de la République a annoncé une reconnaissance future de l'État de Palestine et dénoncé «l'instrumentalisation» de l'antisémitisme par Benjamin Netanyahou, un sondage* CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce mercredi révèle que plus de six Français sur dix (62%) ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre l'antisémitisme en France.

Dans le détail, 37% des sondés ont déclaré avoir confiance dans le chef de l'Etat dans la lutte contre l'antisémitisme sur le sol français, tandis que 1% des sondés n'a pas souhaité se prononcer.

En ce qui concerne les chiffres selon le sexe des personnes interrogées, les hommes (58%) tout comme les femmes (66%) ont fait part de leur manque de confiance en Emmanuel Macron sur le sujet.

Si les 18-24 ans sont un peu plus mitigés sur la question, avec seulement 53% des sondés qui ont indiqué ne pas faire confiance au président de la République dans la lutte contre l'antisémitisme, l'ensemble des tranches d'âge est unanime sur la question.

Une légère disparité qui se ressent également au sein des classes socio-professionnelles : les CSP- (70%) et inactifs (62%) ont indiqué ne pas faire confiance à Emmanuel Macron, tandis que les CSP+ (54%) sont plus partagés sur la question des efforts faits par la présidence dans la lutte contre l'antisémitisme.

Le camp présidentiel derrière Emmanuel Macron

En ce qui concerne les affinités politiques, il existe des divergences plus marquées aussi bien à gauche qu'à droite. En effet, si 62% des sondés se réclamant des Écologistes ont indiqué faire confiance à Emmanuel Macron sur la lutte contre l'antisémitisme, 73% des personnes interrogées se déclarant proches de la France Insoumise ont fait part de leurs doutes sur le président et son engagement dans la lutte contre l'antisémitisme.

À droite, près de 8 proches sur 10 du Rassemblement national (79%) ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre l'antisémitisme en France, tandis que 55% des sondés proches des Républicains sont de cet avis.

En ce qui concerne le camp présidentiel, plus de 8 Français sur 10 estiment, en revanche, qu'il faut faire confiance à Emmanuel Macron sur le sujet de la lutte contre l'antisémitisme en France.

Une montée de l'antisémitisme

Au cours des dernières semaines, la communauté juive de France, tout comme une part de la classe politique, a fait part de son indignation et de son inquiétude sur les actions d'Emmanuel Macron dans la lutte contre l'antisémitisme.

Cela a notamment été le cas de l'ambassadeur américain en France, Charles Kushner, qui a fait part de «sa profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme en France et à l’absence d’action suffisante du gouvernement pour le combattre». Et ce, quelques jours après une violente charge de Benjamin Netanyahou contre le président français qu'il accuse «d'alimenter le feu antisémite» en appelant à la reconnaissance internationale de l'Etat de Palestine.

Les actes antisémites se sont également multipliés au cours de ces dernières semaines et se sont montrés particulièrement marquants, à l'image de l'olivier tronçonné en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine, victime du «gang des barbares», ou encore les nombreux tags antisémites, composés de croix gammées, à travers la France.

*Sondage réalisé les 26 et 27 août par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.