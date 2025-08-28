«La rue, on la contrôle de A à Z» : dans cette cité de Clermont-Ferrand, les dealers dictent leur loi

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), les dealers font régner leur loi dans certains quartiers. Depuis le mois de janvier, quatre morts ont été dénombrées, toutes liées au narcotrafic. Face à cette insécurité, Bruno Retailleau se rend ce jeudi dans la commune.

Une hausse inquiétante de la vente de stupéfiants. Ce jeudi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, réunit les autorités du Puy-de-Dôme pour évoquer le sujet de l'insécurité liée au trafic de drogues qui sévit, notamment à Clermont-Ferrand.

Et pour cause : dans certains quartiers de la ville, considérés comme des points de deal, les trafiquants font leur loi, malgré une présence policière affichée. «Impossible qu'ils viennent, qu'ils rentrent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, on ne les laisse pas», explique l'un des dealers à CNEWS. «La rue, on la contrôle de A à Z», ajoute-t-il.

Record de décès depuis 2019

Depuis janvier, on dénombre quatre morts liées au narcotrafic à Clermont-Ferrand qui n'avait pas connu un homicide sur fond de trafic de drogue depuis 2019. Un déferlement de violence qui a fait passer la préfecture du Puy-de-Dôme en ville de sécurité renforcée.

«Il y a eu des homicides, il y a eu des blessés par balle et par arme blanche. Ça fait des semaines que je martèle dans tous les médias qu'il nous faut absolument des effectifs à Clermont. Je pense que le message est arrivé à Paris. J'espère qu'il a été entendu», explique Marlène Hostache, secrétaire départementale Alliance 63.