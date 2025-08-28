Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Trafic de drogue à Clermont-Ferrand : «Etant donné que l'opération "place nette" est une approche ponctuelle, tout revient comme avant après le départ des forces de l'ordre», regrette Jérémy Stubbs

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Etant donné que l'opération "place nette" est une approche ponctuelle, tout revient comme avant après le départ des forces de l'ordre», a regretté le journaliste Jérémy Stubbs, ce jeudi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, alors que le trafic de drogue gangrène différents quartiers de Clermont-Ferrand actuellement. 

Délinquancenarcotrafictrafic de drogueClermont-Ferrand

À suivre aussi

Trafic de drogue : «Clermont-Ferrand paye la politique de la mairie qui est de gauche depuis 2014, tous ces dealers sont les rois chez eux», déplore Marie de Greef-Madelin
«Il y a deux France qui s'affrontent, la France sauvage et la France chevaleresque», observe Eric Naulleau
Un an de la mort du policier Eric Comyn : «Tout le monde veut la liberté, sans la responsabilité qui va avec», pointe Frédéric Durand

Ailleurs sur le web

Dernières actualités