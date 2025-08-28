Transports en Île-de-France : sécurité, billettique, nouveaux trains... Voici les grandes nouveautés de la rentrée

Alors que petits et nombre de grands vont faire leur retour à l'école ou au bureau ce lundi 1er septembre, plusieurs nouveautés vont être observées dans les transports en commun franciliens, et ce, de manière pérenne.

Des changements qui devraient améliorer l'expérience des voyageurs. L'autorité organisatrice des transports en commun a dévoilé ce jeudi 28 août le panel de nouveautés prévues pour la rentrée en Ile-de-France.

En effet, dès ce lundi 1er septembre, les usagers pourront, compte tenu de leur itinéraire, se rendre compte de plusieurs ajustements.

sécurité

Enjeu incontournable pour les Franciliens, le sujet de la sécurité dans les transports en commun n'a pas été placé au second plan par Ile-de-France Mobilités, puisque dès la rentrée, leurs équipes intègreront le Centre de coopération opérationnelle de la sécurité des transports (CCOS), où œuvrent déjà les différents services de sécurité des opérateurs (RATP, SNCF...) ainsi que la police. Précisément, ce lieu concentre les écrans des 80.000 caméras disséminées sur le réseau.

Le nombre de ces équipements va également s'accroître. Concrètement, sur le réseau de bus, les voyageurs verront davantage de caméras piétons présentes sur les contrôleurs, ainsi que d'autres au niveau des postes de conducteur, prévues dans le cadre de la loi «Tabarot», adoptée en avril dernier.

Billettique

Au sujet de la billettique, la principale nouveauté réside dans la possibilité, pour les usagers munis du passe Navigo Liberté +, désormais disponible sur smartphone comme l'avait annoncé Valérie Pécresse à CNEWS en juin dernier, de gagner l'aéroport d'Orly via le Orlyval.

Cette nouveauté intervient alors que le service Orlybus, qui assurait la jonction Paris-Orly depuis Denfert-Rochereau à partir de 1962 avait cessé de fonctionner en mars dernier.

Dorénavant, les Parisiens privilégient principalement la ligne 14 du métro, qui relie le deuxième aéroport français au cœur de la capitale en une vingtaine de minutes.

Nouveaux matériels roulants

Au rayon de la modernité apportée au réseau, IDFM a annoncé l'arrivée de la toute dernière rame de dernière génération TW20, sur la ligne du T1, qui relie Asnières (arrêt Asnières-Quatre Routes) à la gare de Noisy-le-Sec, courant octobre.

Ces nouvelles navettes, déployées depuis plusieurs mois, auront donc remplacé l'intégralité des anciens matériels roulants datant de 1992.

Nouveauté de taille, et très attendue par les riverains du Val-de-Marne, le premier téléphérique dédié au transport de voyageurs en Ile-de-France, baptisé Câble C1, sera en état de marche courant octobre, a annoncé IDFM.

Les premiers passages s'effectueront en conditions réelles, dans un premier temps sans usagers à bord des cabines, avant une ouverture totale pour ces derniers, permettant de gagner Créteil depuis Villeneuve-Saint-Georges.

offre renforcée

Dès le lundi 1er septembre, les usagers du bus verront l'offre de nombreuses lignes renforcées dans toute l'Ile-de-France. Parmi elles, on retrouve les 28, 31, 57, 68, 83, 84, 87, 113, 143, 163, 180, 187, 303 et 492. Ces 14 lignes sont opérées par la RATP à Paris et en petite couronne.

La ligne 147, qui s'étend d'Eglise de Pantin à Sevran, accueillera dans quelques jours des bus articulés, «plus spacieux et plus capacitaires», a expliqué Ile-de-France Mobilités qui fixe le déploiement au 15 septembre.

D'autres lignes de bus en grande couronne comme la 430 reliant Créteil L'Echat à Boissy-Saint-Léger ou encore les 262 (est des Yvelines) et la 5427 en périphérie de Mantes-la-Jolie connaîtront un renforcement de l'offre.

Enfin, le RER A fera aussi l'objet d'un renforcement de l'offre voyageur. Davantage de trains longs assureront le flux à partir de 22h pour les soirées de jeudi, comme ce qui avait été fait les vendredi et samedi soirs il y a un an tout juste.

Aussi, plus de trains circuleront à Neuilly Plaisance en heures de pointe : une opération permise par les progrès liés à l'extension du système d'aide à la conduite, à l'exploitation et à la maintenance sur cette ligne.