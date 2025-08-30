Evreux : un homme percute «délibérément» un groupe de personnes au volant de sa voiture, faisant au moins un mort et cinq blessés

Après une altercation dans un bar du centre-ville d'Evreux, un conducteur aurait «délibérément» foncé sur un groupe de personnes à l'extérieur de l'établissement, faisant au moins un mort et cinq blessés, dont deux en urgence absolue.

Une colère soudaine et meurtrière. Le conducteur d'une voiture aurait percuté «délibérément» un groupe de personnes dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre-ville d'Evreux, faisant un mort et cinq blessés, dont deux en urgence absolue.

Après une altercation dans un bar aux alentours 4h du matin, «une personne serait allée chercher un véhicule (...) et aurait reculé délibérément à grande vitesse en marche arrière dans la foule qui était à l'extérieur de l'établissement», a déclaré Rémi Coutin procureur de la République d'Evreux à l'AFP, précisant que trois personnes ont été placées en garde à vue.

une enquête ouverte

Selon Paris Normandie, un homme de 30 ans a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire et n’a pas pu être réanimé malgré les tentatives du Samu.

Le maire d'Evreux, Guy Lefrand, a réagi à cette affaire : «Ce matin, j’ai été informé d’un grave incident survenu devant l'établissement La Winery, avenue Winston Churchill. Une bagarre a éclaté, provoquant un mouvement de foule et un véhicule a alors percuté plusieurs personnes. Le bilan provisoire fait état d’un décès, de deux blessés en urgence absolue et de trois blessés en urgence relative».

«Je tiens à exprimer toute mon émotion et ma profonde solidarité envers les victimes, leurs familles et leurs proches. Je salue la réactivité des forces de l’ordre et des secours, immédiatement mobilisés pour sécuriser la zone et prendre en charge les blessés», a-t-il poursuivi.

«La situation est désormais revenue au calme. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de ce drame. Je reste en lien permanent avec les services de l’État et les forces de sécurité afin que toute la lumière soit faite», a-t-il conclu dans un communiqué sur son compte Facebook.

Une enquête de flagrance a été ouverte pour homicides et tentatives d'homicides, selon le procureur de la République d'Evreux, qui exclut tout motif «terroriste, de caractère raciste ou autre».

«A priori, on part sur l'idée d'une altercation entre clients de ce bar qui, du coup, dégénère complètement et aboutit à un drame terrible», a-t-il résumé.