Une rave party rassemble 2.000 personnes sur les lieux du terrible incendie de l'Aude

Une rave party a rassemblé environ 2.000 fêtards dans la nuit de vendredi à samedi à Fontjoncouse (Aude), au sein du massif des Corbières, durement touché par un incendie début août, selon la préfecture.

Des amoureux de la fête inconscients du danger. Près de 2.000 personnes se sont rassemblées à Fontjoncouse (Aude) dans la nuit de vendredi à samedi, bravant une interdiction en raison du risque d'incendie, quelques semaines après qu'un violent incendie a ravagé 16.000 hectares dans le département. Le préfet de l'Aude, Alain Bucquet, a déclaré dans un communiqué condamner «avec la plus grande fermeté ce rassemblement aussi dangereux pour les participants qu'indigne pour les habitants directement frappés par l'incendie».

«C'est malheureux parce que c'est quand même après un incendie. On a quasiment tout perdu. Voir des gens qui viennent faire la fête là où les autres ont tout perdu, c'est honteux, ils ne respectent rien», a commenté sur BFMTV le maire de Fontjoncouse, Christophe Tena.

Les gendarmes «sont fortement mobilisés» face à des participants à la rave «dont plusieurs ont fait preuve d'hostilité», note le communiqué de la préfecture. Un photographe de l'AFP a pu documenter sur place une forte présence policière bloquant tout accès à la rave désormais en cours.

Une zone « interdite par arrêté préfectoral»

La zone où se déroule la fête «est interdite par arrêté préfectoral à toute circulation (...), du fait de sa dangerosité et du risque incendie qui demeure sévère», rappelle la préfecture. Le préfet «appelle les participants à quitter les lieux immédiatement», souligne le communiqué.

Le feu du 5 août, parti de la commune de Ribaute à une vingtaine de kilomètres de Fontjoncouse, a parcouru 16.000 hectares et détruit 36 habitations, provoquant la mort d'une personne. C'est le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon la Base de données gouvernementale des incendies de forêt en France (BDIFF) qui répertorie depuis 1973 la surface totale parcourue par les flammes.