Vendin-le-Vieil : nouvelle nuit agitée à la prison pour narcotrafiquants

Des détenus du quartier de haute sécurité pour narcotrafiquants de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) ont délibérément inondé leurs cellules pour une troisième nuit consécutive, entraînant un ordre de couper l'eau.

Une nouvelle tentative de rébellion. Pour la troisième nuit consécutive, la prison de Vendin-le-Vieil a été le théâtre d'une tentative d'inondation des coursives dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 août.

Selon plusieurs de nos confrères, cet acte de désordre commis par les détenus a pour but de faire entendre leurs revendications concernant leurs conditions de détention au sein de l'établissement de haute sécurité.

Vers une grève de la faim collective ?

Alors que l'ordre de couper l'eau a été donné, l'identification des auteurs de cet acte a été possible grâce au système de vidéosurveillance, d'après Le Figaro.

Si cet acte de rébellion semble avoir échoué, plusieurs syndicalistes pénitentiaires mettent en garde contre des menaces de grèves de la faim collectives dans les prochains jours.

Près de 90 détenus du milieu du narcotrafic ont rejoint entre fin juillet et début août le nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée de la prison de Vendin-le-Vieil, l'un des deux centres pénitentiaires les plus sécurisés de France avec sa jumelle, la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne.