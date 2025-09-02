Toute l’actu en direct 24h/24
Mouvement social : la CGT appelle à la grève nationale des salariés de l'électricité et du gaz ce mardi

Entre autres, les grévistes demandent la revalorisation de leur grille salariale, et plusieurs modifications au niveau des échelons d’ancienneté. [Sameer Al-DOUMY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les énergéticiens se lancent dans un premier jour de grève, ce mardi 2 septembre. Plus de 200 points de mobilisation ont été identifiés par la CGT, qui entend demander la revalorisation de leur grille salariale, ainsi que des «mesures à la hauteur de l’inflation glissante».

Allons-nous vivre un mois de septembre noir ? La rentrée s’annonce agitée, avec trois journées de grève déjà annoncées. En effet, ce 2 septembre, des électriciens et gaziers devraient répondre à l’appel de la fédération Mines-Énergies de la CGT. Sur son site officiel, la fédération a ainsi publié 200 de points de mobilisation pour ce mardi, à travers le pays. 

Entre autres, les grévistes demandent la revalorisation de leur grille salariale, et plusieurs modifications au niveau des échelons d’ancienneté, par exemple.  

Comme le précisent nos confrères du Monde, la fédération Mines-Énergies de la CGT demande aussi, à travers cette journée de grève, la réduction de la facture des foyers français, en proposant d’abaisser à 5,5 % la TVA sur l'abonnement aux contrats d'électricité ou de gaz et celle de la consommation.

Interrogé par l’AFP, le secrétaire fédéral de la FNME-CGT, Fabrice Coudour, a expliqué réclamer «des mesures à la hauteur de l’inflation glissante, qui viennent aider l’ensemble des travailleurs et pas qu’une partie d’entre eux».  

Une série de grèves sur le territoire

Dans le même sillage, plusieurs appels ont été lancés pour «bloquer le pays» le 10 septembre, dans une «mobilisation citoyenne». Différents secteurs devraient répondre à l’appel : les taxis, les cheminots, les contrôleurs aériens, les pharmaciens...

Sur le même sujet «Je ne céderai pas» : face à la grève annoncée des contrôleurs aériens, le ministre des transports Philippe Tabarot se dit prêt à l'épreuve de force Lire

Parallèlement, l'intersyndicale a proposé une journée de mobilisation nationale le 18 septembre, «y compris par la grève et la manifestation». Tous cherchent à faire entendre leur mécontentement face au projet du budget du Premier ministre François Bayrou, qui demande la confiance de l’Assemblée nationale ce 8 septembre.  

GrèveCGTGazÉlectricitéMouvement social

