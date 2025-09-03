Ile-de-France, Hauts-de-France, Normandie… L'observatoire Keraunos alerte sur une «probabilité de 30 à 45 %» de tornades ce mercredi

L’Observatoire français des tornades et des orages violents (Keraunos) a alerté ce matin sur un risque fort de tornades pouvant toucher plusieurs régions du nord de la France, comme l’Ile-de-France, les Hauts-de-France ou la Normandie, ce mercredi après-midi.

«Des bourrasques à plus de 100 km/h». Alors que Météo-France a placé 29 départements en vigilance jaune pour les orages ce mercredi, Keraunos a alerté sur un risque élevé de tornades dans le nord de l’Hexagone attendu ce mercredi après-midi.

L’Observatoire français des tornades et des orages violents a mis en garde contre un risque de tornades avec 5 à 15% dans le quart nord-ouest du pays, avec des pics pouvant atteindre 30 à 45% en Normandie, dans les Hauts-de-France et dans le nord-ouest de l’Île-de-France, notamment dans le Val-d’Oise et les Yvelines.

⛈️Des orages localement forts sont attendus cet après-midi sur le nord et le nord-ouest du pays. Ils pourront produire des rafales > 100 km/h et seront associés à un risque de tornade temporairement marqué.

➡️bulletin complet : https://t.co/dookCX0aeApic.twitter.com/0b1NUb6bm3 — Keraunos (@KeraunosObs) September 3, 2025

«Un risque de tornade sera présent de la Bretagne jusqu’aux frontières belges avec une probabilité d’occurrence qui s’annonce plus marquée de la Normandie jusqu’aux frontières belges. Le risque d’orage s’accentue surtout à partir de la mi-journée pour culminer durant l’après-midi et jusqu’en début de soirée. Ils pourront être localement virulents avec production de grêle, de pluies généralement peu durables mais intenses, et de bourrasques isolément à plus de 100 km/h», a indiqué Keraunos sur X.

⚡️Des #orages parfois forts, accompagnés de vents violents sont possibles au nord-ouest cet après-midi. ⚠️On redoute également la formation de #tornades, notamment entre la Normandie et les Hauts-de-France.

Soyez prudents !#meteo#france#tornadepic.twitter.com/Y3nGFRtrrf — Aramétéo France (@ArameteoF22949) September 3, 2025

«Une cellule orageuse de forte intensité affecte actuellement l'ouest de la Seine-Maritime, tandis que le potentiel de tornade devient désormais significatif jusqu'au Nord - Pas de Calais», a actualisé la même source dans un post relayé sur le même réseau social à 14h30.

Une cellule orageuse de forte intensité affecte actuellement l'ouest de la Seine-Maritime, tandis que le potentiel de tornade devient désormais significatif jusqu'au Nord - Pas de Calais. Suivi orages: https://t.co/6GNoAjSNvtpic.twitter.com/pS2SXmfgMz — Keraunos (@KeraunosObs) September 3, 2025

Le site spécialisé Extrême Météo a mis le fait que des rafales de vent supérieurs à 100 km/h ont été relevées dans trois villes de France ce mercredi après-midi, à savoir à Lorient (109 km/h), Fécamp (102 km/h) et Le Talut Belle Ile (101 km/h).

Le front froid de la perturbation vient de parcourir la Bretagne avec un caractère convectif net. On signale aussi des impacts de foudre sur le département de la Manche.



On a relevé de très fortes rafales de vent à son passage :

- 109 km/h à Lorient (56)

- 101 km/h à Le Talut… pic.twitter.com/0NHGoujVIn — Extrême Météo (@ExtremeMeteo) September 3, 2025

Vendredi dernier, deux tornades ont frappé la Chartres (Eure-et-Loire) et les environs de Montargis (Loiret), selon l’Indépendant.

Ce qui s'apparente à une nouvelle tornade s'est également abattu sur le Morbihan ce mardi.