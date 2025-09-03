Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Mini tornade à Lorient : les images impressionnantes des dégâts causés par les fortes intempéries

Les toitures de plusieurs maisons ont été arrachées par les violentes rafales, notamment à Guéhenno. [X/@MeteoExpress]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Morbihan a été frappé mardi par de violentes intempéries qui ont causé des dégâts. Une enquête est en cours pour déterminer si le département a essuyé le passage d'une tornade.

La matinée a été éprouvante, mardi, dans le Morbihan. Le département a subi d'importantes intempéries, frappé par des pluies torrentielles et des rafales de vent à plus de 120 km/h localement. Une probable tornade s'est même abattue entre Lorient et Ploërmel.

Dans un communiqué, la municipalité de Lorient a fait état d'un «épisode de pluies torrentielles exceptionnel et soudain, lié à l'ouragan Erin» et survenu tôt dans la matinée de mardi. Une école de la ville a dû être fermée en raison d'inondations, de même que certaines rues.

D'après Ouest-France, plusieurs magasins ont également été touchés ainsi qu'un bâtiment de Véolia et le camping de Ploemeur. Ce dernier, qui a vu plusieurs de ces mobile homes déplacés, a été contraint de fermer ses portes.

Les vents les plus forts ont notamment été enregistrés sur l'île de Groix, avec une pointe à 123 km/h. Ces puissantes rafales ont causé des dégâts parfois importants, entre arbres déracinés, poteaux électriques arrachés et habitations partiellement détruites.

Selon l'observatoire français des tornades et orages violents, Keraunos, la situation atmosphérique observée ce mardi dans le Morbihan était propice à la formation d'une tornade. Sur X, le météorologiste Guillaume Séchet a par ailleurs souligné la présence d'un «écho en crochet» sur l'analyse radar, «très caractéristique» selon lui des tornades.

Sur le même sujet Tours : les images ahurissantes de la tornade qui a touché le nord de la ville (vidéo) Lire

D'autres experts soulignent la disposition des dégâts, qui laisse penser à un phénomène tourbillonnaire. Sachant qu'une tornade suit une progression rectiligne, les dégradations qu'elle cause sont en effet généralement concentrées sur un axe lui aussi en ligne droite. Pour l'heure il n'est toutefois pas question de certitude et une enquête de terrain est en cours afin de déterminer si le Morbihan a bel et bien eu affaire à un tel phénomène.

MétéoMorbihantornadeIntempéries

À suivre aussi

Orages : voici les 63 départements placés en vigilance jaune ce jeudi
Orages : ces 24 départements où la foudre devrait tomber ce jeudi 4 septembre
Orages : ces 6 départements où il devrait fortement pleuvoir ce jeudi 4 septembre

Ailleurs sur le web

Dernières actualités