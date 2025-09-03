Mini tornade à Lorient : les images impressionnantes des dégâts causés par les fortes intempéries

Le Morbihan a été frappé mardi par de violentes intempéries qui ont causé des dégâts. Une enquête est en cours pour déterminer si le département a essuyé le passage d'une tornade.

La matinée a été éprouvante, mardi, dans le Morbihan. Le département a subi d'importantes intempéries, frappé par des pluies torrentielles et des rafales de vent à plus de 120 km/h localement. Une probable tornade s'est même abattue entre Lorient et Ploërmel.

Dans un communiqué, la municipalité de Lorient a fait état d'un «épisode de pluies torrentielles exceptionnel et soudain, lié à l'ouragan Erin» et survenu tôt dans la matinée de mardi. Une école de la ville a dû être fermée en raison d'inondations, de même que certaines rues.

🌧️ Des pluies intenses ont touché Lorient en Bretagne ce matin, donnant 22 mm en 1h. Au sud de la ville, un phénomène venteux a fait des dégâts. (© Vélorution Lorient) pic.twitter.com/0Tx0gNkf0A — Météo Express (@MeteoExpress) September 2, 2025

🌪️ Photo impressionnante des dégâts causés par la tornade qui a touché le Morbihan ce mardi matin. Ici des toitures détruites au hameau de Kerchevet à Guéhenno. (© Radio France - Frédérick Colas) pic.twitter.com/QK8K8QyboX — Météo Express (@MeteoExpress) September 2, 2025

D'après Ouest-France, plusieurs magasins ont également été touchés ainsi qu'un bâtiment de Véolia et le camping de Ploemeur. Ce dernier, qui a vu plusieurs de ces mobile homes déplacés, a été contraint de fermer ses portes.

Les vents les plus forts ont notamment été enregistrés sur l'île de Groix, avec une pointe à 123 km/h. Ces puissantes rafales ont causé des dégâts parfois importants, entre arbres déracinés, poteaux électriques arrachés et habitations partiellement détruites.

🌪️ Ce matin du 2 septembre 2025 vers 7h30, une probable #tornade a circulé au sud de #Lorient dans le #Morbihan. Plusieurs communes ont subi des dégâts, comme ici à #Riantec. L'image radar révèle un echo en crochet, très caractéristique des tornades. (photo Dominique Mallet) pic.twitter.com/zSVzIkHiEC — Guillaume Séchet (@Meteovilles) September 2, 2025

Les dégâts sont localement importants du côté du #Morbihan ce matin suite au probable passage d'une #tornade. Exemple du côté du hameau de Kerchevet à Guéhenno.

Vidéo : @Gazettedu56pic.twitter.com/qxeFwzBbKs — Meteo60 (@meteo60) September 2, 2025

Selon l'observatoire français des tornades et orages violents, Keraunos, la situation atmosphérique observée ce mardi dans le Morbihan était propice à la formation d'une tornade. Sur X, le météorologiste Guillaume Séchet a par ailleurs souligné la présence d'un «écho en crochet» sur l'analyse radar, «très caractéristique» selon lui des tornades.

D'autres experts soulignent la disposition des dégâts, qui laisse penser à un phénomène tourbillonnaire. Sachant qu'une tornade suit une progression rectiligne, les dégradations qu'elle cause sont en effet généralement concentrées sur un axe lui aussi en ligne droite. Pour l'heure il n'est toutefois pas question de certitude et une enquête de terrain est en cours afin de déterminer si le Morbihan a bel et bien eu affaire à un tel phénomène.