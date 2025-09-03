Un préjudice estimé à plus de 100.000 euros : le domicile du rappeur JoeyStarr cambriolé

Le rappeur et acteur JoeyStarr a été victime du cambriolage de son logement parisien, a annoncé le parquet de Paris ce mercredi. Le préjudice est estimé à plus de 100.000 euros.

Plusieurs objets de grande valeur dérobés. Le domicile parisien du rappeur et acteur JoeyStarr, de son vrai nom Didier Morville, a été cambriolé, a annoncé mercredi le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.

Selon cette source judiciaire, le préjudice du vol a été estimé à plus de 100.000 euros.

D'après nos confrères, l'artiste qui s'était fait connaître au côté de Kool Shen, autre membre du mythique duo Suprême NTM dans les années 1990, a porté plainte.

Il a indiqué s'être fait subtiliser des montres de luxe et d'autres objets de valeur.

Les faits se seraient produits dans le 10e arrondissement, là où il réside désormais avec sa compagne actuelle, l'actrice et mannequin Pauline Latchoumanin.