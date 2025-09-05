Arrêt maladie : ce motif d’absence est en pleine explosion chez les jeunes

Alors que les arrêts de travail ont augmenté en 2024, un motif en particulier a explosé chez les salariés âgés de 20 à 30 ans. Une hausse qui a bondi de 21%.

Un chiffre inquiétant. En 2024, le taux d’absentéisme des salariés, autrement dit les jours d’arrêt de travail, s’est élevé à 5,1% du total des jours censés être travaillés, selon une enquête du cabinet de conseil WTW.

Au-delà de ce constat, une augmentation a été particulièrement remarquée. En effet, le nombre d’accidents de trajet chez les jeunes cadres âgés de 20 à 31 ans a bondi de 21%. Ils restent cependant «très fluctuants en raison du volume d’arrêts enregistrés», a ajouté l’enquête.

Plusieurs raisons tendent à expliquer cette hausse. Selon le cabinet, l’une d’elles seraient la «moindre expérience dans la gestion des risques routiers», considérant que les jeunes salariés feraient davantage usage de «comportements risqués», comme l’utilisation du smartphone à vélo.

Le «rythme de vie intense entre le travail, parfois études et soirées» pourrait rendre les trajets plus risqués. Le cabinet WTW a également évoqué les «contraintes professionnelles et urbaines», expliquant que les jeunes occupaient souvent les emplois précaires, cumulant parfois les horaires irréguliers et atypiques.

Des changements depuis le 1er septembre

Depuis le 1er septembre, les arrêts de travail ont fait l’objet de changements. En effet, désormais, les arrêts de travail papier autre que la version sécurisée seront refusés par l’Assurance maladie.

Cette dernière version étant obligatoire depuis le 1er juillet 2025 et, après une période de tolérance au cours de l'été, sera désormais la seule acceptée.

En cas de non-respect de cette règle, le formulaire sera «retourné au prescripteur pour qu’il réalise un avis d’arrêt de travail au bon format», précise l’Assurance maladie sur son site internet.