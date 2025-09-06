Toute l’actu en direct 24h/24
Alpes-de-Haute-Provence : un motard décède après une chute de 50 mètres dans une rivière

Malgré les tentatives de réanimation des militaires, le septuagénaire en arrêt cardio-respiratoire n'a pas survécu. [PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À Lauzet-Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), un homme de 76 ans est décédé ce samedi 6 septembre après une terrible chute de près de 50 mètres à moto.

Un terrible drame. Ce samedi 6 septembre, un motard de 76 ans a perdu la vie après une chute de 50 mètres dans la rivière Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), a rapporté La Provence.

Collision avec un pont

Le drame s'est produit peu avant 16 heures sur la départementale 900, axe principal de la vallée. Pour des raisons encore inconnues, le conducteur, seul impliqué, a violemment heurté un pont avant de tomber dans l'eau en contrebas.

Un automobiliste, témoin d'une partie de la scène, a alerté les secours. L'hélicoptère de la gendarmerie est rapidement intervenu sur les lieux de l'accident. Sur place, les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Jausiers ont dû installer un système de treillage pour atteindre le corps du pilote, originaire des Alpes-Maritimes.

Guillaume Martin-Guyonnet a lourdement chuté dans une descente lors de la 2e étape du Tour d'Espagne.
Sur le même sujet Tour d’Espagne 2025 : un coureur français victime de vertèbres fracturées et de contusions après une lourde chute Lire

Malgré les tentatives de réanimation des militaires, le septuagénaire, en arrêt cardio-respiratoire, n'a pas survécu. Son corps a été extrait de l'Ubaye et confié aux pompes funèbres.

