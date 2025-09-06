Alpes-de-Haute-Provence : un motard décède après une chute de 50 mètres dans une rivière

À Lauzet-Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), un homme de 76 ans est décédé ce samedi 6 septembre après une terrible chute de près de 50 mètres à moto.

Un terrible drame. Ce samedi 6 septembre, un motard de 76 ans a perdu la vie après une chute de 50 mètres dans la rivière Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), a rapporté La Provence.

Collision avec un pont

Le drame s'est produit peu avant 16 heures sur la départementale 900, axe principal de la vallée. Pour des raisons encore inconnues, le conducteur, seul impliqué, a violemment heurté un pont avant de tomber dans l'eau en contrebas.

Un automobiliste, témoin d'une partie de la scène, a alerté les secours. L'hélicoptère de la gendarmerie est rapidement intervenu sur les lieux de l'accident. Sur place, les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Jausiers ont dû installer un système de treillage pour atteindre le corps du pilote, originaire des Alpes-Maritimes.

Malgré les tentatives de réanimation des militaires, le septuagénaire, en arrêt cardio-respiratoire, n'a pas survécu. Son corps a été extrait de l'Ubaye et confié aux pompes funèbres.