Tour d’Espagne 2025 : un coureur français victime de vertèbres fracturées et de contusions après une lourde chute

Guillaume Martin-Guyonnet a lourdement chuté dans une descente lors de la 2e étape du Tour d'Espagne. Guillaume Martin-Guyonnet a lourdement chuté dans une descente lors de la 2e étape du Tour d'Espagne. [Sirotti / Icon Sport]
Par Guillaume Filleul
Publié le - Mis à jour le

Le Français Guillaume Martin-Guyonnet a été contraint à l’abandon, dimanche, dès la 2e étape du Tour d’Espagne après une lourde chute.

Son Tour d’Espagne a tourné court. Guillaume Martin-Guyonnet a abandonné, dimanche, dès la 2e étape de la Vuelta, disputée sur le sol italien. Dans une descente sur une route détrempée, le Français a «chassé de la roue arrière» et a lourdement chuté dans un fossé. Victime de deux vertèbres fracturées et de contusions, le 16e du dernier Tour de France n’a pas pu repartir.

«La Vuelta se termine malheureusement pour moi avant même d’avoir touché le sol espagnol, en raison d’une lourde chute dans une descente glissante», a indiqué le coureur de l’équipe Groupama-FDJ. Pris en charge à l’hôpital de Cunego, il devrait rentrer en Normandie dans les prochaines heures pour entamer sa convalescence.

«On est évidemment triste de perdre Guillaume, qui était motivé et qui était en forme pour cette Vuelta. Il s’était accroché malgré les difficultés sur le Tour et méritait de pouvoir s’exprimer ici. Pour lui comme pour l’équipe, c’est un vrai coup dur de le voir être éliminé sur chute dès le deuxième jour», a déploré son directeur sportif Frédéric Guesdon.

Axel Zingle a terminé à la dernière place de la 2e étape du Tour d'Espagne.
Tour d'Espagne 2025 : un coureur français se déboîte l'épaule à deux reprises avant de se faire voler son vélo et terminer dernier de la 2e étape

Avec l’abandon prématuré de Guillaume Martin-Guyonnet, la Groupama-FDJ a perdu l’un de ses leaders. Tous les espoirs de la formation française vont désormais reposer sur les épaules de David Gaudu, qui occupe la 3e place du classement général à 6 secondes de Jonas Vingegaard avant la 3e étape toujours en Italie.

