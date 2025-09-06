«On fait ce qu’il faut pour Rachida Dati» : France Inter suspend Thomas Legrand après des propos litigieux visant la ministre de la Culture

Le journaliste Thomas Legrand, qui officiait notamment en tant que chroniqueur chez France Inter, a été suspendu par la radio publique ce vendredi après la diffusion d'une vidéo le montrant au côté de Patrick Cohen tenir des propos litigieux visant la ministre de la Culture Rachida Dati, devant des responsables du Parti socialiste.

Une vidéo qui met le feu aux poudres. Après la diffusion d'un extrait audiovisuel par le journal L'Incorrect où il tenait des propos considérés comme litigieux à l'encontre de la ministre de la Culture Rachida Dati, Thomas Legrand a été mis à pied par France inter ce vendredi. Dans ce passage, filmé à l'insu des quatre protagonistes de la scène, le journaliste qui travaille aussi pour Libération, a notamment déclaré : «Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick (Cohen) et moi».

D'après le média qui a révélé l'information, la scène aurait été filmée au mois de juillet, dans un restaurant parisien. «Nous avons décidé de suspendre Thomas Legrand de l'antenne à titre conservatoire. Il ne sera pas à l'antenne ce dimanche», a réagi la radio publique. Assis à la même table, le journaliste Patrick Cohen, également journaliste sur la même radio et dans le groupe audiovisuel public, le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, et le président du conseil national du PS, Luc Broussy.

«Mon travail est de combattre LES MENSONGES DE MADAME DATI»

Rachida Dati, également investie comme candidate des Républicains à la mairie de Paris, a demandé que des mesures soient prises envers les deux chroniqueurs. «Des journalistes du service public et Libération affirment "faire ce qu'il faut" pour m'éliminer de l'élection à Paris. Des propos graves et contraires à la déontologie qui peuvent exposer à des sanctions. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités», s'est-elle indignée sur X.

Des journalistes du service public et Libération affirment “faire ce qu’il faut” pour m’éliminer de l’élection à Paris. Des propos graves et contraires à la déontologie qui peuvent exposer à des sanctions. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités. pic.twitter.com/DCFOUkCJBr — Rachida Dati ن (@datirachida) September 5, 2025

Vendredi soir, Thomas Legrand a récusé auprès de l'AFP l'intention qui lui était prêtée. «Mon travail est de combattre les mensonges de Mme Dati et son attitude face à la presse. Je ne la combats pas politiquement», a-t-il affirmé. Le journaliste n'a toutefois pas souhaité faire de commentaire sur sa suspension par France Inter.