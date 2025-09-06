Toute l’actu en direct 24h/24
«Il y a des journalistes qui instrumentalisent le service public à des fins politiques», dénonce Georges Fenech

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il y a des journalistes qui instrumentalisent le service public à des fins politiques», a dénoncé Georges Fenech, ce samedi, dans l'Heure des Pros, sur CNEWS. Il est revenu sur la diffusion d'une vidéo montrant le journaliste Thomas Legrand au côté de Patrick Cohen, tenir des propos litigieux visant la ministre de la Culture Rachida Dati, devant des responsables du Parti socialiste.

france interPatrick CohenPolémique

