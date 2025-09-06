Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Le service public de l’audiovisuel, c’est le déni du réel», dénonce Kévin Bossuet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Le service public de l’audiovisuel, c’est le déni du réel», dénonce Kévin Bossuet dans l’émission Punchline week-end sur CNEWS. Le professeur d’histoire en banlieue parisienne revenait sur le scandale de France Inter. Le média a suspendu son chroniqueur Thomas Legrand après la diffusion d’une vidéo le montrant, au côté de son collègue Patrick Cohen et en compagnie de cadres du PS, tenir des propos litigieux sur Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris.

france interScandaleService publicaudiovisuel

À suivre aussi

Scandale à France Inter : les coulisses de la vidéo qui embarrasse le service public
Scandale à France Inter : «Le service public ne peut pas être la succursale du Parti socialiste», dénonce Marine Le Pen
Scandale à France Inter : «Thomas Legrand et Patrick Cohen veulent faire la peau à Rachida Dati», dénonce la députée RN Laure Lavalette

Ailleurs sur le web

Dernières actualités