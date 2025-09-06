«Le service public de l’audiovisuel, c’est le déni du réel», dénonce Kévin Bossuet dans l’émission Punchline week-end sur CNEWS. Le professeur d’histoire en banlieue parisienne revenait sur le scandale de France Inter. Le média a suspendu son chroniqueur Thomas Legrand après la diffusion d’une vidéo le montrant, au côté de son collègue Patrick Cohen et en compagnie de cadres du PS, tenir des propos litigieux sur Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris.