«Le service public se doit de respecter une certaine neutralité», insiste Eric Ciotti dans l’émission l’Heure des Pros 2 week-end sur CNEWS. Le président de l’UDR et député des Alpes-Maritimes réagissait au scandale de France Inter. Le média a suspendu son chroniqueur Thomas Legrand après la diffusion d’une vidéo le montrant, au côté de son collègue Patrick Cohen et en compagnie de cadres du PS, tenir des propos litigieux sur Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris.