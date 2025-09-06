Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Le service public se doit de respecter une certaine neutralité», insiste Eric Ciotti

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Le service public se doit de respecter une certaine neutralité», insiste Eric Ciotti dans l’émission l’Heure des Pros 2 week-end sur CNEWS. Le président de l’UDR et député des Alpes-Maritimes réagissait au scandale de France Inter. Le média a suspendu son chroniqueur Thomas Legrand après la diffusion d’une vidéo le montrant, au côté de son collègue Patrick Cohen et en compagnie de cadres du PS, tenir des propos litigieux sur Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris.

Éric Ciottifrance interService publicaudiovisuel

À suivre aussi

«Les dirigeants LR s’enfoncent dans l’ambiguïté» : Éric Ciotti tend la main aux électeurs de son ancien parti
«Depuis 2012, ceux qui gouvernement sont guidés par une idéologie socialiste», estime Eric Ciotti
«Je ne voterai pas la confiance à François Bayrou», réaffirme Eric Ciotti

Ailleurs sur le web

Dernières actualités