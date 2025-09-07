Gard : renversé par deux animaux puis une voiture, un homme décède lors d'une fête de village

Renversé par un cheval puis un taureau lors de l'abrivado dans les rues du village d'Aramon (Gard), avant d'être percuté par un véhicule, un quinquagénaire est décédé ce dimanche après-midi, ont expliqué les gendarmes du département.

L'accident a eu lieu à Aramon (Gard) lors de l'abrivado, un lâcher de taureaux dans les rues de la commune, durant lequel les bovins sont encadrés par des chevaux, des barrières protégeant les spectateurs. Un homme de 52 ans a perdu la vie ce dimanche après avoir été renversé successivement par un cheval et un taureau, lors d'un lâcher dans les rues du village, a précisé la gendarmerie auprès de l'AFP, confirmant une information des médias locaux.

Un septuagénaire également percuté en juillet dans le Gard

«Le spectateur, qui était sur un vélo, a été heurté par un cheval, puis par un taureau, ce qui l'a fait tomber. Il a ensuite été percuté, alors qu'il se trouvait à terre, par un 4X4 qui suivait le cortège», a détaillé la gendarmerie du Gard.

La victime, un homme de 52 ans habitant ce village situé au sud d'Avignon, a été retrouvé inanimée et gravement blessée par les secours, qui ont ensuite constaté sur place son décès. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Nîmes, selon la même source. Cet accident est arrivé lors de la gase dans la Lône. C'est-à-dire pendant la traversée à la nage du cours d'eau par des taureaux accompagnés d'hommes à cheval.

En juillet, un septuagénaire avait lui aussi été mortellement percuté par un taureau lors d'un lâcher dans les rues d'une autre commune du Gard, Générac.