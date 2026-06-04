Laurent Nuñez attendu dans le Gard et les Bouches-du-Rhône ce jeudi : sécurité et feux de forêt au menu de sa visite

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, se déplace ce jeudi dans le Gard puis dans les Bouches-du-Rhône en compagnie de la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, afin d’évoquer successivement la lutte contre le narcotrafic et de lancer la campagne nationale des feux de forêt.

Deux préoccupations majeures du gouvernement à l’approche de cet été. Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, ainsi que Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, se déplacent ce jeudi dans le Gard puis les Bouches-du-Rhône sur fond de lutte contre le narcotrafic et de lancement de la campagne nationale des feux de forêt.

Dans la matinée, Laurent Nuñez doit se rendre au commissariat de police de Nîmes avant de rencontrer le maire de la commune, Vincent Bouget, afin de faire un point sur la criminalité organisée.

Le ministre ira également dans le quartier Pissevin, particulièrement meurtri par la violence liée au trafic de drogues ces derniers mois. En février dernier, un enfant de 8 ans a été mortellement percuté sur le chemin de l'école par un jeune conducteur, «un mineur dépourvu du permis de conduire, déjà connu de la justice pour infraction à la législation sur les stupéfiants».

L’an dernier, la municipalité de Nîmes avaient pris plusieurs dispositions pour tenter d’endiguer le narcotrafic comme la mise en place d’un couvre-feu pour les moins de 16 ans ou encore une mobilisation accrue de la police municipale. Le ministre devrait ainsi faire un état des lieux des résultats concrets obtenus sur le terrain.

La lutte contre les feux de forêts en ligne de mire

Les deux ministres doivent ensuite se rendre dès 11h25 sur la base aérienne de sécurité civile de Nîmes-Garons afin de lancer officiellement la campagne nationale des feux de forêt. Ils doivent y signer la commande de deux nouveaux canadairs avant de prononcer chacun un discours sur cette thématique.

Le ministre de l’Intérieur se rend vers 15h30 à l’école d’application de sécurité civile (ECASC), où il doit assister à la présentation du centre euro-méditerranéen de simulation des risques (CESIR). Il ira dès 16h30 à l’école nationale supérieure des officiers de Sapeurs-Pompiers avant de terminer ce déplacement par une allocution à 18h10.

Sébastien Lecornu a réuni jeudi dernier plusieurs ministres à Matignon afin de travailler à un «plan d'endurance» pour l'été, abordant l'état des nappes phréatiques, l'accueil du public ou les risques de feux de forêts.