Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Il est hors de question qu’on accepte qu’un Premier ministre socialiste soit nommé», insiste Bruno Retailleau

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il est hors de question qu’on accepte qu’un Premier ministre socialiste soit nommé», a insisté Bruno Retailleau dimanche lors de son discours de clôture de la rentrée politique des Républicains à Port-Marly, dans les Yvelines. L'actuel ministre de l’Intérieur s’est exprimé la veille du vote de confiance de François Bayrou à l’Assemblée qui pourrait faire tomber ce dernier, entraînant une nomination d’un nouveau Premier ministre. 

Bruno RetailleauFrançois BayrouPremier ministreMatignonPolitique

À suivre aussi

Face au «déchaînement de violences» lié au narcotrafic à Clermont-Ferrand, Bruno Retailleau annonce des renforts policiers
«La droite refusera toujours la politique du pire» : Bruno Retailleau met en garde les socialistes en cas d'accession à Matignon
«Nous devons reprendre le contrôle des flux migratoires», martèle Bruno Retailleau

Ailleurs sur le web

Dernières actualités