«Il est hors de question qu’on accepte qu’un Premier ministre socialiste soit nommé», insiste Bruno Retailleau

«Il est hors de question qu’on accepte qu’un Premier ministre socialiste soit nommé», a insisté Bruno Retailleau dimanche lors de son discours de clôture de la rentrée politique des Républicains à Port-Marly, dans les Yvelines. L'actuel ministre de l’Intérieur s’est exprimé la veille du vote de confiance de François Bayrou à l’Assemblée qui pourrait faire tomber ce dernier, entraînant une nomination d’un nouveau Premier ministre.
