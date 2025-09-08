Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Ce n’est pas aux Français de régler les problèmes du Parlement», affirme Gabriel Attal

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ce n’est pas aux Français de régler les problèmes du Parlement», a déclaré le président du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale, Gabriel Attal, en réaction au discours de François Bayrou dans le cadre du vote de confiance.

Parlementbayrou

À suivre aussi

«Le Parlement sera convoqué en session extraordinaire le lundi 8 septembre et j'engagerai la responsabilité de mon gouvernement», annonce François Bayrou
Qu'est-ce que la Conférence mondiale des présidents de parlement, réunie à partir de ce mardi à Genève ?
Fin de la session parlementaire : les députés et sénateurs sont-ils rémunérés durant les vacances d’été ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités