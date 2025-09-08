«Ce n’est pas aux Français de régler les problèmes du Parlement», affirme Gabriel Attal

«Ce n’est pas aux Français de régler les problèmes du Parlement», a déclaré le président du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale, Gabriel Attal, en réaction au discours de François Bayrou dans le cadre du vote de confiance.

