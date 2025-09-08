Mulhouse : un mort lors d'une échauffourée entre plusieurs personnes armées de battes de baseball, barres de fer et fusils

Lors d'une échauffourée, survenue dimanche à Mulhouse (Haut-Rhin), entre plusieurs personnes armées de battes de baseball, barres de fer et fusils, une personne âgée d'une trentaine d'années est morte.

Un mort sur fond de violences insensées. Une personne est décédée lors d'une échauffourée entre plusieurs personnes armées de battes de baseball, barres de fer et fusils, dimanche à Mulhouse, a indiqué la police lundi.

Il y a également eu plusieurs tirs d'armes à feu. La victime décédée était âgée d'environ 35 ans, détaille l'AFP.

Un blessé à coups de barre de fer

En plus de cette tragique mort, une autre personne, du même âge, a été blessée à la barre de fer, sans que son pronostic vital ne soit pour autant engagé, selon les mêmes sources qui n'ont pas livré d'autres détails à ce stade.

Plus d'informations à venir...