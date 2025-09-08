Vote de confiance : Emmanuel Macron bat le record du nombre de Premiers ministres nommés durant un seul mandat sous la Ve République

Déjà quatre Premiers ministres depuis le début de ce second mandat et bientôt un cinquième. Avec l’échec du vote de confiance demandé par François Bayrou, Emmanuel Macron va battre le record du nombre de Premiers ministres nommés au cours d’un seul mandat sous la Ve République.

Un triste exploit pour Emmanuel Macron. Il pensait parvenir à obtenir la confiance des députés, malheureusement pour lui François Bayrou est contraint à la démission, une première sous la Ve République, qui signe une autre première, celle du record de Premiers ministres nommés par un même président de la République au cours d’un mandat.

François Bayrou était déjà le quatrième Premier ministre d’Emmanuel Macron depuis le début de son second mandat en 2022 et le sixième depuis son arrivée à l’Élysée en 2017.

Cinq Premiers ministres en trois ans

En effet, François Bayrou a succédé à Elisabeth Borne, Gabriel Attal et Michel Barnier (second mandat), ainsi qu’à Edouard Philippe et Jean Castex (premier mandat).

Avec la nomination d’un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron atteindra le nombre de cinq chefs du gouvernement nommés en l’espace d’un seul mandat, dépassant le précédent record établi par François Mitterrand durant son second mandat entre 1988 et 1995.

De plus, durant l’ensemble de son passage à l’Élysée, François Mitterrand aura eu sept Premiers ministres, un chiffre que va égaler Emmanuel Macron en nommant son futur chef du gouvernement.

Toutefois, on pourrait considérer qu’Emmanuel Macron avait déjà dépassé les records précédemment établis par le socialiste puisque ce dernier a été président durant deux septennats, c’est-à-dire quatre années supplémentaires.