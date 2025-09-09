Ministre démissionnaire des Armées et des Anciens combattants, Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre ce mardi 9 septembre, au lendemain de la chute de François Bayrou, renversé par l'Assemblée nationale.
Retrouvez son portrait complet ici.
Réponse de Macron au renversement de Bayrou : dorénavant c'est absolument comme auparavant.
Seul le départ de Macron lui-même peut mettre un terme à cette triste comédie du mépris du Parlement, des électeurs et de la décence politique.
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 9, 2025
Le chef des Républicains et ministre de l'Intérieur sortant Bruno Retailleau s'est dit prêt mardi soir à "trouver des accords" avec le nouveau Premier ministre Bruno Retailleau afin de bâtir une "majorité nationale".
"Je souhaite que nous trouvions des accords. Je crois qu'il y a la possibilité de construire un projet qui satisfasse ce que j’appelle la majorité nationale", a-t-il dit à la sortie d'un bureau politique de LR en "se félicitant" qu'un Premier ministre socialiste n'ait pas été nommé.
La passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu aura lieu demain à midi à Matignon.
Le Président tire la dernière cartouche du macronisme, bunkerisé avec son petit carré de fidèles. Après les inéluctables futures élections législatives, le Premier ministre s’appellera Jordan Bardella.
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 9, 2025
Plus d'informatiuons à venir...
Emanuel Macron a nommé mardi le ministre des Armées Sébastien Lecornu, son homme de confiance venu de la droite, à Matignon, en le chargeant dans un premier temps de "consulter" les partis en vue de "bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois", a annoncé l'Elysée.
"Il l’a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois", a indiqué la présidence. "A la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République", a-t-elle ajouté.
Selon nos informations, Emmanuel Macron doit annoncer dans les prochaines minutes le nom du futur Premier ministre.
«Nous censurerons tout gouvernement qui ne rompra pas avec le macronisme», prévient Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, dans #Punchlinepic.twitter.com/RLpg8namTX
— CNEWS (@CNEWS) September 9, 2025
Le Premier ministre François Bayrou a remis sa démission mardi au président Emmanuel Macron, ouvrant la voie à la nomination de son successeur, potentiellement un fidèle du chef de l'Etat, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui pourrait intervenir très rapidement.
Le chef du gouvernement, qui a échoué lundi à obtenir la confiance des députés, a franchi peu avant 13H30 la grille de l'Elysée pour un ultime entretien avec le président. Emmanuel Macron a "pris acte" dès lundi soir du refus des députés de lui apporter leur confiance et promis de nommer dans les "tout prochains jours" son successeur.
Le Premier ministre François Bayrou est arrivé mardi à la mi-journée à l'Elysée pour remettre sa démission au président Emmanuel Macron après la chute de son gouvernement la veille à l'Assemblée, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le chef du gouvernement a franchi peu avant 13H30 la grille du 55, rue du faubourg Saint-Honoré à bord de sa voiture de fonction. Le chef de l'Etat a "pris acte" dès lundi du refus des députés de lui apporter leur confiance et promis de nommer dans les "tout prochains jours" son successeur.
Une réunion des présidents des groupes du Nouveau Front populaire aura lieu à 15h30 à l’Assemblée nationale, à l’initiative des communistes et des Ecologistes.
Le président des Républicains (LR) et ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a jugé mardi qu'il y avait "urgence à nommer un Premier ministre" parce qu'il ne doit pas "y avoir de pouvoir vacant" à la veille de manifestations et face à "un mois de septembre propice à tous les débordements". "Nous avons besoin très rapidement d'un Premier ministre pour que le pouvoir soit incarné. C'est capital, y compris d'ailleurs en matière de maintien de l'ordre", a insisté le ministre devant la presse à l'issue d'une réunion des dirigeants de LR.
Après la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron se retrouve en première ligne, secoué par les appels à la démission et à la dissolution. Une semaine difficile pour le chef de l’État qui va se prolonger avec le mouvement «Bloquons tout» et la probable dégradation de la note de la dette française.
Retrouvez notre article ici.
Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a rappelé mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou, que le RN censurerait tout Premier ministre qui ne peut pas "rompre avec la politique menée depuis huit ans".
Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui veut qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche, n'avait toujours pas été contacté mardi matin par le chef de l'Etat et a refusé de dire si le PS censurerait un Premier ministre du camp présidentiel.
C'est à la mi-journée que François Bayrou sera reçu à l'Elysée.
Charles de Courson : «L'objectif est de tenir le pays pendant 20 mois. Sinon, le pays ne sera plus du tout gouverné», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/Hjh8hZkaru
— CNEWS (@CNEWS) September 9, 2025
Charles de Courson : «On est dans le chaos», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/UZnvEHbElL
— CNEWS (@CNEWS) September 9, 2025
Charles de Courson sur François Bayrou : «Les mesures qu'il préconisait étaient déséquilibrées», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/WFsCzHpAmM
— CNEWS (@CNEWS) September 9, 2025
Alors qu'un nouveau Premier ministre dois être nommé, la présidente de l'Assemblée nationale a évoqué sur RTL son éventuelle candidature. "Je ne suis pas candidate mais je suis disponible pour œuvrer dans l'intérêt de mon pays", a-t-elle souligné.
Indépendamment de l'identité du Premier ministre, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui sera fait dans ce budget et qu'il y ait une forme de compromis qui soit trouvé entre les forces politiques", a estimé Gabriel Attal dans la matinale de TF1.
François Bayrou, qui a massivement perdu son pari d'obtenir la confiance de l'Assemblée nationale, doit remettre sa démission ce mardi matin au président de la République, qui en a déjà "pris acte".