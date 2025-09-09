Toute l’actu en direct 24h/24
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Emmanuel Macron a nommé ce mardi soir Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, au lendemain de la chute de François Bayrou qui n'a pas su résoudre l'équation impossible d'un paysage politique sans l'ombre d'une majorité. Suivez notre direct.
Tout savoir sur Sébastien Lecornu, nommé à Matignon

Ministre démissionnaire des Armées et des Anciens combattants, Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre ce mardi 9 septembre, au lendemain de la chute de François Bayrou, renversé par l'Assemblée nationale.

Retrouvez son portrait complet ici.

Jean-Luc Mélenchon dénonce "une triste comédie" et réclame à nouveau le départ de Macron
Bruno Retailleau souhaite "trouver des accords" avec le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu

Le chef des Républicains et ministre de l'Intérieur sortant Bruno Retailleau s'est dit prêt mardi soir à "trouver des accords" avec le nouveau Premier ministre Bruno Retailleau afin de bâtir une "majorité nationale". 

"Je souhaite que nous trouvions des accords. Je crois qu'il y a la possibilité de construire un projet qui satisfasse ce que j’appelle la majorité nationale", a-t-il dit à la sortie d'un bureau politique de LR en "se félicitant" qu'un Premier ministre socialiste n'ait pas été nommé.

La passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu prévue demain à midi

La passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu aura lieu demain à midi à Matignon.

«Le président tire la dernière cartouche du macronisme», fustige Marine Le Pen
Sébastien Lecornu proposera un gouvernement seulement à l'issue des discussions avec les partis (

Plus d'informatiuons à venir...

Sébastien Lecornu nommé Premier ministre par Emmanuel Macron

Emanuel Macron a nommé mardi le ministre des Armées Sébastien Lecornu, son homme de confiance venu de la droite, à Matignon, en le chargeant dans un premier temps de "consulter" les partis en vue de "bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois", a annoncé l'Elysée.

 "Il l’a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois", a indiqué la présidence. "A la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République", a-t-elle ajouté.

La nomination du nouveau Premier ministre imminente

Selon nos informations, Emmanuel Macron doit annoncer dans les prochaines minutes le nom du futur Premier ministre.

«Nous censurerons tout gouvernement qui ne rompra pas avec le macronisme», prévient Jean-Philippe Tanguy
François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission

Le Premier ministre François Bayrou a remis sa démission mardi au président Emmanuel Macron, ouvrant la voie à la nomination de son successeur, potentiellement un fidèle du chef de l'Etat, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui pourrait intervenir très rapidement. 

Le chef du gouvernement, qui a échoué lundi à obtenir la confiance des députés, a franchi peu avant 13H30 la grille de l'Elysée pour un ultime entretien avec le président. Emmanuel Macron a "pris acte" dès lundi soir du refus des députés de lui apporter leur confiance et promis de nommer dans les "tout prochains jours" son successeur.

François Bayrou est arrivé à l'Elysée

Le Premier ministre François Bayrou est arrivé mardi à la mi-journée à l'Elysée pour remettre sa démission au président Emmanuel Macron après la chute de son gouvernement la veille à l'Assemblée, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le chef du gouvernement a franchi peu avant 13H30 la grille du 55, rue du faubourg Saint-Honoré à bord de sa voiture de fonction. Le chef de l'Etat a "pris acte" dès lundi du refus des députés de lui apporter leur confiance et promis de nommer dans les "tout prochains jours" son successeur.

Une réunion des présidents des groupes du NFP se tiendra à 15h30

Une réunion des présidents des groupes du Nouveau Front populaire aura lieu à 15h30 à l’Assemblée nationale, à l’initiative des communistes et des Ecologistes. 

Bruno Retailleau : «On a besoin très rapidement d'un Premier ministre» face «aux risques de débordements» dans les manifestations de septembre

Le président des Républicains (LR) et ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a jugé mardi qu'il y avait "urgence à nommer un Premier ministre" parce qu'il ne doit pas "y avoir de pouvoir vacant" à la veille de manifestations et face à "un mois de septembre propice à tous les débordements". "Nous avons besoin très rapidement d'un Premier ministre pour que le pouvoir soit incarné. C'est capital, y compris d'ailleurs en matière de maintien de l'ordre", a insisté le ministre devant la presse à l'issue d'une réunion des dirigeants de LR.

Casse-tête du choix du nouveau Premier ministre, mouvement du 10 septembre, note de la dette… Après la chute de François Bayrou, la mauvaise semaine d’Emmanuel Macron se poursuit

Après la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron se retrouve en première ligne, secoué par les appels à la démission et à la dissolution. Une semaine difficile pour le chef de l’État qui va se prolonger avec le mouvement «Bloquons tout» et la probable dégradation de la note de la dette française.

Retrouvez notre article ici

Jordan Bardella promet la censure à un gouvernement du bloc central

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a rappelé mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou, que le RN censurerait tout Premier ministre qui ne peut pas "rompre avec la politique menée depuis huit ans".

Olivier Faure ne veut pas dire si le PS censurerait un nouveau gouvernement macroniste

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui veut qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche, n'avait toujours pas été contacté mardi matin par le chef de l'Etat et a refusé de dire si le PS censurerait un Premier ministre du camp présidentiel.

François Bayrou attendu à l'Elysée à la mi-journée

C'est à la mi-journée que François Bayrou sera reçu à l'Elysée. 

Charles de Courson, sur CNEWS : «L'objectif est de tenir le pays pendant 20 mois, sinon le pays ne sera plus du tout gouverné»
Charles de Courson, sur CNEWS : «On est dans le chaos»
Charles de Courson, sur CNEWS : «Les mesures que François Bayrou préconisait étaient déséquilibrées»
Yaël Braun-Pivet : "Je ne suis pas candidate (au poste de Premier ministre) mais je suis disponible pour œuvrer dans l'intérêt de mon pays"

Alors qu'un nouveau Premier ministre dois être nommé, la présidente de l'Assemblée nationale a évoqué sur RTL son éventuelle candidature. "Je ne suis pas candidate mais je suis disponible pour œuvrer dans l'intérêt de mon pays", a-t-elle souligné. 

Gabriel Attal appelle à un «compromis entre les forces politiques»

Indépendamment de l'identité du Premier ministre, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui sera fait dans ce budget et qu'il y ait une forme de compromis qui soit trouvé entre les forces politiques", a estimé Gabriel Attal dans la matinale de TF1. 

L'heure de la démission pour François Bayrou

François Bayrou, qui a massivement perdu son pari d'obtenir la confiance de l'Assemblée nationale, doit remettre sa démission ce mardi matin au président de la République, qui en a déjà "pris acte".

