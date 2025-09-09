Toute l’actu en direct 24h/24
Une «absurdité totale» : le PCF sanctionné pour avoir présenté plus de femmes que d’hommes aux législatives anticipées

Fabien Roussel dénonce une sanction «ubuesque» à l'encontre du PCF. [ REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le

Dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur et publiée ce mardi 9 septembre, le patron du PCF, Fabien Roussel, a déploré la sanction dont son parti a fait l’objet pour ne pas avoir respecté les règles de la parité lors des législatives anticipées de 2024. En effet, les communistes avaient présenté un nombre plus important de candidates.

Une sanction qui ne passe pas. Chef de file des communistes, Fabien Roussel a dénoncé, dans une lettre ouverte au ministre de l’Intérieur, l’amputation de l’aide publique accordée au Parti communiste français (PCF).

En effet, le PCF a vu sa part d’aide publique annuelle réduite de 68.328,70 euros. Une sanction financière prise en raison du non-respect de la loi de 2014 instaurant l’obligation du respect de la parité entre les hommes et les femmes lors des élections.

Comme l’a rappelé Fabien Roussel, le PCF n’a pas «renoncé à l’égalité entre les femmes et les hommes» mais «eu le courage de présenter plus de femmes que d’hommes», lors des élections législatives anticipées de 2024. Une décision qui contrevient directement avec la loi de 2014.

Une sous-représentation des femmes à l’Assemblée

Aux yeux du communiste, «cette sanction financière (…) relève de l’absurdité la plus totale alors même que de grands partis préfèrent, eux, être pénalisés financièrement plutôt que de satisfaire à la loi».

Ainsi, Fabien Roussel a déploré auprès de Bruno Retailleau «cette pénalité financière parfaitement ubuesque, à contre-courant de l’Histoire» et a indiqué que le PCF «ne renoncera pas à son combat», estimant notamment que les femmes sont sous-représentées à l’Assemblée nationale.

Pour rappel, lors de la dernière élection, 208 femmes ont été élues députées contre 369 hommes, soit un recul de 16 sièges par rapport à 2017.

Sur le même sujet Premier ministre : quels sont les partis opposés à l’entrée du PS au gouvernement ? Lire

A contrario, l’UDR, parti d’Éric Ciotti, a reçu une sanction financière de plus de 1,3 million d’euros pour la même raison. Le parti avait présenté cinq fois moins de candidates que de candidats.

PolitiquePCFparitéFabien Roussel

