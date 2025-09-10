Mouvement du 10 septembre : 7.000 policiers et gendarmes mobilisés ce mercredi en région Auvergne-Rhône-Alpes

A l’heure où plusieurs rassemblements sont prévus dans toute la France ce mercredi 10 septembre dans le cadre du mouvement baptisé «Bloquons tout», 7.000 policiers et gendarmes sont mobilisés tout au long de cette journée en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce mercredi 10 septembre, des centaines d'actions sont prévues en Ile-de-France et en régions, des métropoles aux petites villes, dans le cadre du mouvement baptisé «Bloquons tout». Cette mobilisation a lieu deux jours après la chute du gouvernement de François Bayrou et au lendemain de la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon.

A l’échelle nationale, 80.000 policiers et gendarmes sont mobilisés durant toute cette journée. Le ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau a indiqué lundi que ce «mouvement n’a plus rien de citoyen».

«On sait que ces groupuscules sont déterminés et organisés. L’ultra-gauche est ultra violente. (...) Nous serons là. Nous n’avons pas peur. Nous protégerons le droit, la loi, les Françaises et les Français et la République», a-t-il dit.

En Auvergne-Rhône-Alpes, un dispositif «exceptionnel» a été mis en place par la préfecture de Région, incluant 7.000 policiers et gendarmes, dont 1.300 pour le Rhône. «Tout cela peut évoluer en plus en fonction des événements que nous rencontrerons», a dit la préfète Fabienne Buccio.

«Nous avons des véhicules blindés de la gendarmerie. Mais, il faut les utiliser en fonction des circonstances. Ils sont là. Ils sont disponibles au cas où», a-t-elle ajouté.

Des opérations de blocages enregistrées dans la matinée

Malgré la forte mobilisation des forces de l’ordre, quelques perturbations ont été constatées dans le département de la Loire. En effet, selon la préfecture, 3 voies ont été bloquées sur l’autoroute A47 dans le sens Saint-Etienne vers Lyon, au niveau du kilomètre 23. «La circulation se fait sur la bande d’arrêt d’urgence», a expliqué la préfecture. De ce fait, les CRS ainsi que le SDIS de la Loire sont mobilisés pour procéder au dégagement des voiries.

Dans le 2e arrondissement de Lyon, un groupe hostile a été dispersé par les forces de la police nationale du Rhône au niveau de la place des Archives.

Enfin, au niveau du périphérique M7, dans le secteur Perrache, les forces de l’ordre sont intervenues pour «disperser un groupe d’individus hostiles qui tente de bloquer la circulation», a détaillé la préfecture.