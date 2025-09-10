Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Rupture, changement de méthode, collaboration avec les oppositions… Ce qu’il faut retenir de la passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu

Le nouveau Premier ministre s'est montré bref dans son discours. [REUTERS/Stephanie Lecocq]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors d’un discours bref, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a prôné ce mercredi en faveur d’une politique de «rupture» et d’un changement de méthode. Le locataire de Matignon doit désormais s’entretenir avec les différents responsables politiques. 

Dans une période hautement sensible, Sébastien Lecornu a pris ses fonctions à Matignon ce mercredi. Le nouveau Premier ministre a échangé quelques mots avec son prédécesseur François Bayrou. 

Le désormais ancien chef du gouvernement a tenu à remercier ses ministres, présents dans la cour de Matignon. En tant que président du MoDem, il a promis «d’aider» Sébastien Lecornu. «Mon aide vous est acquise, à tout instant, chaque semaine et pour les mois qui viendront», a-t-il déclaré.

Avant son départ, François Bayrou s’est dit persuadé que «des millions de Français» étaient «favorables à la reconstruction réaliste» du pays.

En réponse, Sébastien Lecornu a salué, en retour, «l’incroyable courage» dont François Bayrou a, selon lui, «fait preuve».

«Nous allons y arriver» 

Se disant réaliste quant à la situation de la France, le nouveau Premier ministre n’a pas tenu à faire «de grand discours». «Nous allons y arriver», a-t-il promis à son auditoire. 

Réaliste quant à la nécessité pour lui de travailler avec les oppositions, afin d’éviter une censure, Sébastien Lecornu a jugé qu’il fallait «changer de méthode», se «montrer créatif, technique», notamment «dans la manière de travailler avec les oppositions». L’ancien ministre des Armées a, en conclusion, défendu «des ruptures sur le fond». 

Sébastien Lecornu doit s’entretenir avec Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Edouard Philippe ce mercredi après-midi, afin de discuter de la ligne directrice de sa future coalition. Celui-ci a également échangé avec Marine Tondelier, la patronne des Ecologistes. 

Sur le même sujet Sébastien Lecornu : un accord de non-censure est-il la seule chance pour le nouveau Premier ministre de rester à Matignon ? Lire

S’il entend mettre en place une «politique de rupture», les négociations semblent mal engagées avec la gauche. Ce mercredi, La France insoumise a déjà annoncé qu’elle déposerait une motion de censure.

PolitiqueSébastien LecornuFrançois Bayrou

À suivre aussi

Passation de pouvoir : «Mon aide vous est acquise», promet François Bayrou à Sébastien Lecornu
En directNouveau Premier ministre : «Il va falloir des ruptures», souligne Sébastien Lecornu lors de la passation de pouvoir
Sébastien Lecornu : un accord de non-censure est-il la seule chance pour le nouveau Premier ministre de rester à Matignon ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités