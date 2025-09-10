Rupture, changement de méthode, collaboration avec les oppositions… Ce qu’il faut retenir de la passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu

Lors d’un discours bref, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a prôné ce mercredi en faveur d’une politique de «rupture» et d’un changement de méthode. Le locataire de Matignon doit désormais s’entretenir avec les différents responsables politiques.

Dans une période hautement sensible, Sébastien Lecornu a pris ses fonctions à Matignon ce mercredi. Le nouveau Premier ministre a échangé quelques mots avec son prédécesseur François Bayrou.

Le désormais ancien chef du gouvernement a tenu à remercier ses ministres, présents dans la cour de Matignon. En tant que président du MoDem, il a promis «d’aider» Sébastien Lecornu. «Mon aide vous est acquise, à tout instant, chaque semaine et pour les mois qui viendront», a-t-il déclaré.

Avant son départ, François Bayrou s’est dit persuadé que «des millions de Français» étaient «favorables à la reconstruction réaliste» du pays.

«Mon aide et notre aide vous sont acquises», exprime François Bayrou à son successeur à Matignon, Sébastien Lecornu pic.twitter.com/3S3Onn7xgR — CNEWS (@CNEWS) September 10, 2025

En réponse, Sébastien Lecornu a salué, en retour, «l’incroyable courage» dont François Bayrou a, selon lui, «fait preuve».

Sébastien Lecornu confie : «Je voudrais saluer l'extraordinaire courage avec lequel vous avez défendu vos intimes convictions de militant et de citoyen», dans son discours de passation à Matignon. pic.twitter.com/1rnSKM0fqH — CNEWS (@CNEWS) September 10, 2025

«Nous allons y arriver»

Se disant réaliste quant à la situation de la France, le nouveau Premier ministre n’a pas tenu à faire «de grand discours». «Nous allons y arriver», a-t-il promis à son auditoire.

Réaliste quant à la nécessité pour lui de travailler avec les oppositions, afin d’éviter une censure, Sébastien Lecornu a jugé qu’il fallait «changer de méthode», se «montrer créatif, technique», notamment «dans la manière de travailler avec les oppositions». L’ancien ministre des Armées a, en conclusion, défendu «des ruptures sur le fond».

«Il va falloir des ruptures et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond», détaille Sébastien Lecornu, lors de sa première prise de parole en tant que nouveau Premier ministre. pic.twitter.com/XETujnWEpx — CNEWS (@CNEWS) September 10, 2025

Sébastien Lecornu doit s’entretenir avec Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Edouard Philippe ce mercredi après-midi, afin de discuter de la ligne directrice de sa future coalition. Celui-ci a également échangé avec Marine Tondelier, la patronne des Ecologistes.

S’il entend mettre en place une «politique de rupture», les négociations semblent mal engagées avec la gauche. Ce mercredi, La France insoumise a déjà annoncé qu’elle déposerait une motion de censure.