Fête de la musique 2025 : trois hommes jugés ce jeudi pour «violences commises en réunion»

Trois hommes seront jugés ce jeudi 11 septembre pour des violences commises lors de la fête de la musique, le 21 juin dernier à Paris. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à l’agression de trois personnes, dont une femme, qui avait été filmée et diffusée en ligne.

Une agression sauvage. Le tribunal correctionnel de Paris doit se prononcer ce jeudi dans l’une des affaires de violences commises lors de la fête de la musique 2025 à Paris. Trois hommes ont été interpellés pour avoir agressé plusieurs personnes, dont une femme frappée alors qu’elle se trouvait à terre. Ils encourent trois ans de prison et 45.000 euros d’amende.

trois suspects âgés de 21, 25 et 27 ans

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 21 juin 2025 à Paris, à l'occasion de la Fête de la musique. Quatre hommes nés entre 1997 et 2003 en Ile-de-France avaient été interpellés et placés en garde à vue pour des violences commises après les festivités. A l'issue, l'un a été relâché sans poursuites, a précisé le parquet.

Les trois autres suspects, âgés de 21, 25 et 27 ans, ont été jugés le 3 juillet dernier en comparution immédiate pour violences commises en réunion, suivies d'incapacité de travail (ITT) «n’excédant pas huit jours» pour deux d'entre eux, «sans incapacité» pour le troisième. Mais l’audience a été renvoyée à ce jeudi 11 septembre.

«Avisés d'une vidéo tournant sur les réseaux sociaux, montrant un homme en t-shirt bleu frapper violemment une femme au sol, les enquêteurs de la Sûreté Territoriale de Paris ont ouvert une enquête», avait relaté le parquet. «L’exploitation de la vidéo a révélé que l'homme avait porté un coup à un homme déjà au sol», a poursuivi la même source.

Une femme «avait été violemment jetée au sol par un deuxième homme porteur d'un t-shirt du PSG et un troisième homme au t-shirt bariolé», alors qu'elle tentait de s'interposer, a décrit le parquet. Elle avait reçu «un coup de pied au visage» par l'un et son sac lui avait été arraché.

«Pendant ce temps, l'homme au t-shirt bleu s'en était pris à une troisième victime en lui portant un coup de poing puis en chutant au sol avec elle», avait poursuivi le parquet.

Trois ans de prison et 45.000 euros d'amende

Pour ces violences, les trois hommes encourent trois ans d'emprisonnement et 45.00 euros d'amende, a-t-il précisé. Celui au t-shirt bleu est également poursuivi pour avoir refusé de donner le code d'accès à son téléphone portable, «délit faisant encourir la peine de trois ans d'emprisonnement et 270.000 euros d'amende», a-t-on ajouté.

Ils avaient rapidement été identifiés grâce à un contrôle - deux d'entre eux étaient revenus sur les lieux pour récupérer un téléphone portable tombé au sol - et à l'exploitation des lignes téléphoniques.