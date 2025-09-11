Grève du 18 septembre : «Je ne doute pas qu'on trouve un accord sur un itinéraire permettant de garantir la sécurité du cortège et de nos concitoyens», précise Laurent Nuñez

«Je ne doute pas qu'on trouve un accord sur un itinéraire permettant de garantir la sécurité du cortège et de nos concitoyens», a précisé Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, dans La Grande Interview, ce jeudi sur CNEWS, décryptant la mobilisation sécuritaire autour de la prochaine mobilisation du 18 septembre.
