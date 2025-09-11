Toute l’actu en direct 24h/24
Grève du 18 septembre : «Je ne doute pas qu'on trouve un accord sur un itinéraire permettant de garantir la sécurité du cortège et de nos concitoyens», précise Laurent Nuñez

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Je ne doute pas qu'on trouve un accord sur un itinéraire permettant de garantir la sécurité du cortège et de nos concitoyens», a précisé Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, dans La Grande Interview, ce jeudi sur CNEWS, décryptant la mobilisation sécuritaire autour de la prochaine mobilisation du 18 septembre. 

Laurent NuñezpréfetPoliceParisManifestation

