Sondage : 62% des Français n'ont pas confiance en la justice française pour punir les auteurs de violences

Les Français font-ils confiance à la justice pour punir les auteurs de violences telles que les vols, les agressions ou les meurtres ? Selon un sondage* de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce jeudi, la réponse est «non», à 62%.

A l'inverse, 37% des interrogés ont répondu «oui» à cette question et 1% a choisi de ne pas se prononcer. En février 2025, lors d'une précédente enquête similaire, la part du «non» s'élevait à 56%. Elle avait ensuite atteint un pic en juillet 2025, à 66%, avant de perdre quatre points en ce 11 septembre.

Le détail des résultats de ce dernier sondage montre que la défiance envers la justice française est plus prononcée chez les femmes, qui optent pour le «non» à 66%, contre 58% pour les hommes.

Le «non» est majoritaire dans toutes les classes d'âge mais son avance est la plus prononcée du côté des 50 à 64 ans, à 65%. Ceux qui disent faire confiance à la justice pour sanctionner les auteurs de violence sont les plus nombreux du côté des 65 ans et plus (41%), même s'ils restent minoritaires.

La catégorie socioprofessionnelle des interrogés semble faire une différence puisque la défiance envers la justice française apparaît bien plus prononcée chez les CSP- (69%) et les inactifs (65%) que chez les CSP+ (52%).

La proximité politique des participants au sondage montre quant à elle que les électeurs de droite sont ceux qui font le moins confiance à la justice française. La part du «non» s'élève à 62% chez les sympathisants des Républicains et elle atteint même 84% pour ceux du Rassemblement national.

A gauche et du côté de Renaissance, les Français faisant confiance à la justice pour punir les auteurs de violences sont majoritaires. 60% des électeurs du parti présidentiel ont en effet répondu «oui» à la question posée, de même que 66% de ceux du Parti socialiste et 52% de ceux de La France insoumise. La part du «oui» est la plus importante du côté des Ecologistes, à 72%.

*Sondage réalisé les 9 et 10 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.003 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.